Гороскоп на 14 мая: Близнецы получат выгодное предложение

В пятницу, 14 мая, Близнецы могут получить выгодное предложение или деньги, у Львов возможны романтические встречи, а Весам придется просить о помощи. Тельцов вместе с тем ждет благоприятный день для поиска новой работы или повышения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 14 мая.

Овен

Ожидания сегодня будут длительными, поэтому сразу позаботьтесь о том, как продуктивно провести это время. Но за долгие часы ожидания вы получите вознаграждение – вас очень приветливо встречают и устраивают невероятный прием.

Телец

Очевидно вы уже и сами понимаете, что достойны большего и можете получать достойное вознаграждение за ваш труд. Приложите сегодня усилия для того, чтобы ваш финансовый уровень вырос – или просите повышения, или работу другую ищите, или повышайте расценки.

Близнецы

Неожиданно может повезти в материальной сфере, к примеру, найдутся покупатели на какую-то вещь и предложат хорошие деньги, или повалят выгодные клиенты. Словом, ожидайте выгодных предложений или просто денег.

Рак

Вы можете проникнуться темой отдыха. И это будет не просто отдых как отсутствие работы, а как целый процесс наполнения себя спокойствием и расслаблением, возможно даже где-то за границей. По крайней мере, вы подумаете об этом.

Лев

Возможны романтические встречи, свидания, словом, хорошо проведете время с любимыми. И это не будет что-то бурное и страстное. Вам очень хорошо вместе и вы высоко цените тот покой и гармонию, которую чувствуете рядом с любимым человеком.

Дева

Вы можете решиться начать все сначала, отправиться в совершенно неизвестные места, где ваша жизнь будет совсем не похожей на предыдущую. Это требует немало смелости и значительной доли авантюризма, за что отдельный респект.

Весы

Сегодня вам понадобится поддержка, и моральная, и финансовая, и интеллектуальная. Возможно, это именно тот случай, когда вы почувствуете силу сообщества, семьи, коллектива и поймете, что одна голова – это хорошо, а несколько – гораздо лучше.

Скорпион

Уже сегодня вам захочется убежать туда, где вас никто не побеспокоит, спрятаться от всех проблем мира. Поэтому вы уже сегодня можете отправиться на отдых, на дачу или куда угодно, где мало людей и можно расслабиться.

Стрелец

Очень активный день, даже прорывной. Вы словно просыпаетесь от спячки и начинаете активно взаимодействовать с социумом – общаетесь, о чем-то договариваетесь, встречаетесь, словом, работаете.

Козерог

Семейные и романтические дела сейчас для вас становятся важными, вам так хочется побыть вместе с родными и любимыми, что вы можете даже взять дополнительный выходной или уйти в отпуск.

Водолей

Вы можете попасть в безвыходную ситуацию, по крайней мере, вам так покажется, потому что вы сразу можете и не увидеть выход. На самом деле, все вопросы решаются, стоит только приложить усилия и преодолеть свои ограничивающие убеждения.

Рыбы

Спокойно работайте и не переживайте – день вам обещает равномерные нагрузки и постепенный рост авторитета. Главное сегодня не останавливаться и не зацикливаться на неудачах, а делать все для своего развития.

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