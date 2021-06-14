Гороскоп на 14 июня: Водолеи будут делать выбор, а Скорпионы получат деньги

В понедельник, 14 июня, Тельцов ждут финансовые проблемы, Близнецы достигнут целей, а Водолеям придется сделать важный выбор. Козероги в этот день могут хорошо провести время с друзьями, а Овнов ждут перипетии в любовных отношениях.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков Зодиака на 14 июня.

Овен

Будете соревноваться с соперниками за то, чтобы завладеть вниманием вашей любви. Не обойдется без ревности, но все же эти испытания пойдут вам на пользу – ваша личная жизнь побуждает вас становиться лучшей версией себя.

Телец

Сейчас вы осознаете, что ваши финансовые возможности весьма ограничены и вы не можете себе позволить какие-то определенные прихоти. Впрочем, это может быть влияние только ваших ограничительных ментальных установок.

Близнецы

Вы сегодня достигаете своих целей, и какими бы они ни были – скромными и краткосрочными или безумными и глобальными, вам удается, если не полностью их реализовать, то хотя бы приблизиться к ним вплотную.

Рак

Очень теплый и светлый у вас понедельник, с приятными людьми и не менее приятными творческими занятиями, с разговорами и милыми воспоминаниями, когда вы с ностальгией погружаетесь в те времена, когда вам было очень хорошо.

Лев

Семья вас может удивить тем, что кто-то из близких раскошелится и подарит вам то ли деньги, то ли какие-то шикарные возможности их заработать. А может предложит создать семейный бизнес с тем, чтобы всем вместе хорошо зарабатывать.

Дева

Любовь сейчас может не давать вам покоя и полностью занимать и время, и мысли. Вы переживаете из-за того, как вы выглядите и из-за того, что о вас думает любимый человек, думаете и о том, как бы скорее встретиться и прочнее засесть в его или ее сердце.

Весы

Перед вами кто-то рисует прекрасные перспективы, а ваша задача – отделить зерна от плевел, а красивые обещания – от действительно стоящих вещей. И логика здесь может не сработать, лучше все же довериться интуиции.

Скорпион

Могут измениться источники доходов. И вместо работы по найму вы можете решить работать на себя, открыть или дополнительно запустить еще один бизнес, словом, деньги приходят и вы живете не только от зарплаты до зарплаты.

Стрелец

Сегодня вы очень умело командуете парадом, то есть всем, к чему дотянется ваша рука. И это позволяет подняться на ступень выше и даже претендовать на какую-то высокую руководящую должность, тем более, что все вокруг признают ваш талант управленца.

Козерог

В целом день обещает быть приятным и уравновешенным, то есть нагрузка и расслабление будет чередоваться, главное, что вы можете встретиться с друзьями, и хорошо провести время.

Водолей

Вы сейчас будете делать выбор – и дальше тяжело работать и тянуть все на себе, или все же подойти взвешенно к нагрузкам и несколько облегчить себе путь, впрочем, не слишком теряя от этого в деньгах.

Рыбы

Наконец в вашей жизни царит покой и вы можете перевести дыхание. Вам несколько надоело надрываться и вы находите возможность отвести время на себя, расслабиться и хоть немного больше поспать.

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