Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости астрологии

Гороскоп на 14 июня: Водолеи будут делать выбор, а Скорпионы получат деньги

1.6т
Читать материал на украинском

В понедельник, 14 июня, Тельцов ждут финансовые проблемы, Близнецы достигнут целей, а Водолеям придется сделать важный выбор. Козероги в этот день могут хорошо провести время с друзьями, а Овнов ждут перипетии в любовных отношениях.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков Зодиака на 14 июня.

Овен

Будете соревноваться с соперниками за то, чтобы завладеть вниманием вашей любви. Не обойдется без ревности, но все же эти испытания пойдут вам на пользу – ваша личная жизнь побуждает вас становиться лучшей версией себя.

Телец

Сейчас вы осознаете, что ваши финансовые возможности весьма ограничены и вы не можете себе позволить какие-то определенные прихоти. Впрочем, это может быть влияние только ваших ограничительных ментальных установок.

Близнецы

Вы сегодня достигаете своих целей, и какими бы они ни были – скромными и краткосрочными или безумными и глобальными, вам удается, если не полностью их реализовать, то хотя бы приблизиться к ним вплотную.

Рак

Очень теплый и светлый у вас понедельник, с приятными людьми и не менее приятными творческими занятиями, с разговорами и милыми воспоминаниями, когда вы с ностальгией погружаетесь в те времена, когда вам было очень хорошо.

Лев

Семья вас может удивить тем, что кто-то из близких раскошелится и подарит вам то ли деньги, то ли какие-то шикарные возможности их заработать. А может предложит создать семейный бизнес с тем, чтобы всем вместе хорошо зарабатывать.

Дева

Любовь сейчас может не давать вам покоя и полностью занимать и время, и мысли. Вы переживаете из-за того, как вы выглядите и из-за того, что о вас думает любимый человек, думаете и о том, как бы скорее встретиться и прочнее засесть в его или ее сердце.

Весы

Перед вами кто-то рисует прекрасные перспективы, а ваша задача – отделить зерна от плевел, а красивые обещания – от действительно стоящих вещей. И логика здесь может не сработать, лучше все же довериться интуиции.

Скорпион

Могут измениться источники доходов. И вместо работы по найму вы можете решить работать на себя, открыть или дополнительно запустить еще один бизнес, словом, деньги приходят и вы живете не только от зарплаты до зарплаты.

Стрелец

Сегодня вы очень умело командуете парадом, то есть всем, к чему дотянется ваша рука. И это позволяет подняться на ступень выше и даже претендовать на какую-то высокую руководящую должность, тем более, что все вокруг признают ваш талант управленца.

Козерог

В целом день обещает быть приятным и уравновешенным, то есть нагрузка и расслабление будет чередоваться, главное, что вы можете встретиться с друзьями, и хорошо провести время.

Водолей

Вы сейчас будете делать выбор – и дальше тяжело работать и тянуть все на себе, или все же подойти взвешенно к нагрузкам и несколько облегчить себе путь, впрочем, не слишком теряя от этого в деньгах.

Рыбы

Наконец в вашей жизни царит покой и вы можете перевести дыхание. Вам несколько надоело надрываться и вы находите возможность отвести время на себя, расслабиться и хоть немного больше поспать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп