Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Кристина Долматова Гороскоп 16:00, 13.06.2020 Обновлено: 16:37, 13.06.2020

Гороскоп на 14 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Весы. А вот Водолеи в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на воскресенье для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Дама Денариев

Карты Таро говорят: Овнам 14 июня крайне важно не допускать нервных перегрузок. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие.

Телец – Солнце

Удача будет сопутствовать вам 14 июня как в профессиональных, так и в личных отношениях. Поэтому постарайтесь не упустить счастливый шанс урегулировать жизненные обстоятельства на всех уровнях.

Близнецы –​​​​​​​ Правосудие

Карты Таро говорят, что день будет неудачным для Близнецов. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.

Рак – Воздержание

Раки, забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 14 июня ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

Лев – Отшельник

Можете почувствовать себя 14 июня очень уставшими и совсем лишенными энергии. Не пытайтесь себя насильно принуждать что-то делать. Лучше постарайтесь максимально расслабиться.

Дева –​​​​​​​ Звезда

Девы, ваши мечты будут сбываться 14 июня и все пойдет по плану. В профессиональной и финансовой сфере вас ждет полная безопасность. Вы получите возможность развеять ваши сомнения.

Весы –​​​​​​​ Башня

14 июня Весов ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.

Скорпион – Рыцарь Мечей

Скорпионам стоит проявить заботу и внимание к своей семье, выслушать потребности близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присуще изрядное упрямство.

Стрелец –​​​​​​​ Влюбленные

Стрельцам 14 июня повезет в любви так, как никогда. Они смогут встретить человека, в которого не просто влюбятся, но и поймут, что перед ними настоящий друг.

Козерог –​​​​​​​ Мир

Карты Таро советуют Козерогам отказаться от вредных привычек. Не пейте кофе, не позволяйте себе курить и есть фастфуд. Постарайтесь прогуляться по улице и заняться собой. Это поднимет вам настроение и улучшит самочувствие.

Водолей – Семерка Жезлов

Гадание на картах Таро говорит, что Водолеям следует вкладывать деньги в себя. Как в процедуры для здоровья и красоты, так и в саморазвитие. Им это сейчас необходимо.

Рыбы – Колесо Фортуны

Рыбам 14 июня может удаться сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий придаст вам много положительной энергии.

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