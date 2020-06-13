Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Гороскоп на 14 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Весы. А вот Водолеи в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.
OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на воскресенье для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.
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Овен – Дама Денариев
Карты Таро говорят: Овнам 14 июня крайне важно не допускать нервных перегрузок. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие.
Телец – Солнце
Удача будет сопутствовать вам 14 июня как в профессиональных, так и в личных отношениях. Поэтому постарайтесь не упустить счастливый шанс урегулировать жизненные обстоятельства на всех уровнях.
Близнецы – Правосудие
Карты Таро говорят, что день будет неудачным для Близнецов. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.
Рак – Воздержание
Раки, забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 14 июня ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.
Лев – Отшельник
Можете почувствовать себя 14 июня очень уставшими и совсем лишенными энергии. Не пытайтесь себя насильно принуждать что-то делать. Лучше постарайтесь максимально расслабиться.
Дева – Звезда
Девы, ваши мечты будут сбываться 14 июня и все пойдет по плану. В профессиональной и финансовой сфере вас ждет полная безопасность. Вы получите возможность развеять ваши сомнения.
Весы – Башня
14 июня Весов ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.
Скорпион – Рыцарь Мечей
Скорпионам стоит проявить заботу и внимание к своей семье, выслушать потребности близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присуще изрядное упрямство.
Стрелец – Влюбленные
Стрельцам 14 июня повезет в любви так, как никогда. Они смогут встретить человека, в которого не просто влюбятся, но и поймут, что перед ними настоящий друг.
Козерог – Мир
Карты Таро советуют Козерогам отказаться от вредных привычек. Не пейте кофе, не позволяйте себе курить и есть фастфуд. Постарайтесь прогуляться по улице и заняться собой. Это поднимет вам настроение и улучшит самочувствие.
Водолей – Семерка Жезлов
Гадание на картах Таро говорит, что Водолеям следует вкладывать деньги в себя. Как в процедуры для здоровья и красоты, так и в саморазвитие. Им это сейчас необходимо.
Рыбы – Колесо Фортуны
Рыбам 14 июня может удаться сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий придаст вам много положительной энергии.
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