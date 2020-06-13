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Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

2.6т
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Гороскоп на 14 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Весы. А вот Водолеи в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на воскресенье для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

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Овен – Дама Денариев

Карты Таро говорят: Овнам 14 июня крайне важно не допускать нервных перегрузок. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Телец – Солнце

Удача будет сопутствовать вам 14 июня как в профессиональных, так и в личных отношениях. Поэтому постарайтесь не упустить счастливый шанс урегулировать жизненные обстоятельства на всех уровнях.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Близнецы –​​​​​​​ Правосудие

Карты Таро говорят, что день будет неудачным для Близнецов. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Рак – Воздержание

Раки, забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 14 июня ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Лев – Отшельник

Можете почувствовать себя 14 июня очень уставшими и совсем лишенными энергии. Не пытайтесь себя насильно принуждать что-то делать. Лучше постарайтесь максимально расслабиться.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Дева –​​​​​​​ Звезда

Девы, ваши мечты будут сбываться 14 июня и все пойдет по плану. В профессиональной и финансовой сфере вас ждет полная безопасность. Вы получите возможность развеять ваши сомнения.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Весы –​​​​​​​ Башня

14 июня Весов ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Скорпион – Рыцарь Мечей

Скорпионам стоит проявить заботу и внимание к своей семье, выслушать потребности близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присуще изрядное упрямство.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Стрелец –​​​​​​​ Влюбленные

Стрельцам 14 июня повезет в любви так, как никогда. Они смогут встретить человека, в которого не просто влюбятся, но и поймут, что перед ними настоящий друг.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Козерог –​​​​​​​ Мир

Карты Таро советуют Козерогам отказаться от вредных привычек. Не пейте кофе, не позволяйте себе курить и есть фастфуд. Постарайтесь прогуляться по улице и заняться собой. Это поднимет вам настроение и улучшит самочувствие.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Водолей – Семерка Жезлов

Гадание на картах Таро говорит, что Водолеям следует вкладывать деньги в себя. Как в процедуры для здоровья и красоты, так и в саморазвитие. Им это сейчас необходимо.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Рыбы – Колесо Фортуны

Рыбам 14 июня может удаться сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий придаст вам много положительной энергии.

Гороскоп на 14 июня по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

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Автор
Кристина Долматова
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Таро гороскоп 2020
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