Гороскоп на 14 апреля: для кого день будет удачным

Среда, 14 апреля, станет удачным днем для Близнецов – они будут сосредоточены на делах и достигнут своей цели. Весов в этот день будут преследовать искушения и провокации, а Водолеи получат деньги.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 14 апреля.

Овен

Весь день будет достаточно напряженным и наполненным большим количеством очень ответственных дел, когда вам нужно будет проявлять всю свою волю и решительность. И только ближе к ночи вам удастся несколько расслабиться.

Телец

Уровень напряжения в общении может внезапно вырасти и вечер перестает быть томным. Вам приходится уже подбирать аргументы и даже повышать голос для того, чтобы вас услышали и правильно поняли.

Близнецы

Победной поступью вы продвигаетесь вперед, сосредоточивая внимание на важнейших аспектах вашего плана, что помогает вам не отвлекаться на разные глупости. В конце концов, сегодня вы достигаете своих целей.

Рак

Вы сейчас разрабатываете себе новые планы, новые направления, по которым хотели бы продвигаться и в будущем. И сегодня для вас действительно открываются новые возможности для реализации этих замыслов.

Лев

Сегодня может поступить предложение попутешествовать или вообще сменить место дислокации, если не насовсем, то на достаточно длительное время. Это будет приятно, даже если смена работы, места или страны проживания пока не входит в ваши планы.

Дева

День, когда мало что происходит, и у вас создается впечатление, что вы попали в какую-то ловушку – все вокруг замерло, вы не можете никуда двигаться, словно связаны по рукам и ногам. Остается только переждать этот период.

Весы

Вы долгое время были такими образцовыми и праведными, что даже скучно становится, поэтому сегодня у вас будет возможность несколько испортить себе правильный имидж и пуститься во все тяжкие. Искушения и провокации сейчас вас будут преследовать на каждом шагу.

Скорпион

Работа сегодня хоть и будет простой, но покажется немного скучной. Вы устали от однообразия и уже нуждаетесь в смене впечатлений, в получении чего-то нового и даже инновационного. Но от вас требуют только выполнения старых функций.

Стрелец

Вы бы и рады рваться вперед, но все вокруг будут побуждать вас сбавить обороты и успокоиться. Возможно, даже вы можете принести себя в жертву ради спокойствия других. Постарайтесь найдите смысл в этом замедлении.

Козерог

День проводите в покое, погрузившись в себя, больше отдыхая, чем работая или еще как-то напрягаясь. Вам сейчас так необходима эта пауза, чтобы собраться с мыслями и силами, разобраться в себе и ситуации.

Водолей

Готовьтесь получать деньги или еще какое-то поощрение или знаки благодарности. Этим счастливым моментам вы обязаны добрым и ответственным людям, которые готовы делиться с вами и теплым словом, и звонкой монетой.

Рыбы

Общение с людьми сегодня вас, с одной стороны, порадует, потому что это будут довольно радостные моменты, а с другой – озадачит, поскольку некоторые могут попытаться ввести вас в заблуждение, и вы будете находиться в определенных иллюзиях.

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