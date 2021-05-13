Гороскоп на 13 мая: Весов ждет большая удача

Четверг, 13 мая, Овны проведут в кругу друзей, Близнецы получат награду за свой труд, а Львы начнут новый этап в жизни. Кроме того, Весов ждет большая удача, а Водолеев – дорога.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 13 мая.

Овен

У вас будет хороший повод собраться с друзьями и даже что-то отпраздновать, обменяться впечатлением, воспоминаниями, словом, выйти в люди и насладиться коммуникацией. И утешиться тем, что у вас такие замечательные друзья.

Телец

Приятный спокойный день, который следует провести на позитивной ноте, лишний раз не напрягаться и не нервничать по пустякам. Отложите по возможности все неотложные дела и посвятите время себе и удовольствиям.

Близнецы

Есть стабильная работа, приносящая удовольствие и деньги, ваша деятельность тщательно спланирована и регламентирована. И это сегодня будет иметь свои плюсы. Бонусом будет дополнительное финансирование или награда.

Рак

Вы погружаетесь в длительные размышления и самоуглубление, прислушиваетесь к интуиции и присматриваетесь к тем знакам, которые видите вокруг. И приходите к определенным выводам и осознаниям, которые станут для вас путеводителем в будущем.

Лев

Начинается что-то новое в вашей жизни, и вы уже радостно бежите навстречу новым приключениям и вызовам. Вас не страшат ни неизвестность, ни возможные преграды, вы готовы действовать и довольно активно.

Дева

Работы будет очень много. Складывается впечатление, что вы сегодня должны сделать все то, что долгое время откладывали и что уже некуда откладывать – нужно переделать большой объем, еще и за коллег что-то сделать.

Весы

Очень счастливый день, вы чувствуете себя везунчиком, ведь осознаете, не всем так улыбается фортуна как вам. А сегодня вы еще и получаете признание и вознаграждение и завершаете определенный важный цикл вашей жизни.

Скорпион

Нужно будет решать дела, связанные с вашим имуществом, недвижимостью, доходами и всем тем, что дает нам чувство уверенности и стабильности. Возможно, нужно будет что-то узаконить или просто привести в порядок.

Стрелец

Несмотря на то, что настроение у вас сейчас благостное и больше хочется отдыхать, чем напрягаться, особенно актуальными становятся четкий тайминг и планирования своей деятельности, чтобы не было потом неприятных сюрпризов.

Козерог

Вас сейчас можно с чем-то поздравить? Потому что настроение будет как у именинника, которому устроили сюрприз и все приготовили для празднования. Словом, ощущение подъема, победы, праздника и полного кайфа от жизни.

Водолей

Вас манит дорога, смена впечатлений, непредсказуемость различных ситуаций. В конце концов, вы так засиделись, что душа требует разнообразия, вот вы и хотите куда-то рвануть – лишь бы опять на месте не сидеть.

Рыбы

Для того, чтобы подняться на ступеньку выше и достичь чего-то большего, чем обычно, вам сегодня стоит сделать правильный выбор. И как только вы пойдете именно той верной дорогой, так сразу поймете – это оно!

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