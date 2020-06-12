Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Гороскоп на 13 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Близнецы и Скорпионы. А вот Рыбам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Колесница

13 июня – удачный день для Овнов, чтобы сконцентрироваться на семейных делах и вопросах личного характера. Свободное время уделите близким и родным.

Телец – Четверка Жезлов

Карты Таро советуют Тельцамизменить свой режим дня. Постарайтесь не засиживаться до поздней ночи и нормировать свой сон. Это будет крайне полезно для вашего здоровья.

Близнецы –​​​​​​​ Мир

Близнецы, 13 июня – хороший день для контактов. Общайтесь, знакомьтесь и обменивайтесь информацией. Вам это поможет в будущем построить хорошую карьеру. Вечер – отличный период для романтики и любви.

Рак –​​​​​​​ Дама Денариев

Для Раков день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых придется пожертвовать свободным временем.

Лев –​​​​​​​ Правосудие

Карты Таро советуют Львам не откладывать важные дела на потом, потому что они будут накапливаться и потом будет трудно решить все за один день. Даже если устали, будьте терпеливы. Напряженный период скоро пройдет.

Дева –​​​​​​​ Звезда

Девы, 13 июня вас ждет приятная встреча. Будьте открытыми и дружелюбными. Не стесняйтесь своих чувств и смело говорите о своих интересах. Это точно должно привлечь внимание вашего собеседника.

Весы –​​​​​​​ Паж Кубков

13 июня Весовпосетит вдохновение. Такой момент упускать нельзя! Поэтому обязательно запишите свои идеи, если не получится выделить достаточное время для их реализации.

Скорпион – Рыцарь Мечей

Здоровье будет у вас 13 июня на первом месте. Поэтому постарайтесь уделить ему как можно больше времени и сил – спортзал, прогулка на свежем воздухе, правильное питание и побольше воды.

Стрелец –​​​​​​​ Двойка Денариев

Стрельцы, чувство юмора и открытая улыбка 13 июня станут вашим главным оружием по завоеванию мира. Будете иметь успех как в рабочих делах, так и в романтических.

Козерог – Солнце

Козероги, 13 июня не спешите отказываться от своего выходного ради работы. В конце концов, вы заслужили отдых. Реализуйте свое право.

Водолей –​​​​​​​ Башня

Водолеи, 13 июня у вас могут возникнуть недопонимания с любимым человеком, возможны даже конфликты. Постарайтесь максимально не усугублять ситуацию и по возможности провести день наедине с собой.

Рыбы – Верховная Жрица

Карты Таро говорят, что Рыбам нужно воздержаться от необдуманных поступков 13 июня. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.