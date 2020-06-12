Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

1.2т
Читать материал на украинском

Гороскоп на 13 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Близнецы и Скорпионы. А вот Рыбам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

aspirecambridge.co.uk

Овен – Колесница

13 июня – удачный день для Овнов, чтобы сконцентрироваться на семейных делах и вопросах личного характера. Свободное время уделите близким и родным.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Телец – Четверка Жезлов

Карты Таро советуют Тельцамизменить свой режим дня. Постарайтесь не засиживаться до поздней ночи и нормировать свой сон. Это будет крайне полезно для вашего здоровья.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Близнецы –​​​​​​​ Мир

Близнецы, 13 июня – хороший день для контактов. Общайтесь, знакомьтесь и обменивайтесь информацией. Вам это поможет в будущем построить хорошую карьеру. Вечер – отличный период для романтики и любви.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Рак –​​​​​​​ Дама Денариев

Для Раков день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых придется пожертвовать свободным временем.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Лев –​​​​​​​ Правосудие

Карты Таро советуют Львам не откладывать важные дела на потом, потому что они будут накапливаться и потом будет трудно решить все за один день. Даже если устали, будьте терпеливы. Напряженный период скоро пройдет.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Дева –​​​​​​​ Звезда

Девы, 13 июня вас ждет приятная встреча. Будьте открытыми и дружелюбными. Не стесняйтесь своих чувств и смело говорите о своих интересах. Это точно должно привлечь внимание вашего собеседника.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Весы –​​​​​​​ Паж Кубков

13 июня Весовпосетит вдохновение. Такой момент упускать нельзя! Поэтому обязательно запишите свои идеи, если не получится выделить достаточное время для их реализации.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Скорпион – Рыцарь Мечей

Здоровье будет у вас 13 июня на первом месте. Поэтому постарайтесь уделить ему как можно больше времени и сил – спортзал, прогулка на свежем воздухе, правильное питание и побольше воды.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Стрелец –​​​​​​​ Двойка Денариев

Стрельцы, чувство юмора и открытая улыбка 13 июня станут вашим главным оружием по завоеванию мира. Будете иметь успех как в рабочих делах, так и в романтических.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Козерог – Солнце

Козероги, 13 июня не спешите отказываться от своего выходного ради работы. В конце концов, вы заслужили отдых. Реализуйте свое право.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Водолей –​​​​​​​ Башня

Водолеи, 13 июня у вас могут возникнуть недопонимания с любимым человеком, возможны даже конфликты. Постарайтесь максимально не усугублять ситуацию и по возможности провести день наедине с собой.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Рыбы – Верховная Жрица

Карты Таро говорят, что Рыбам нужно воздержаться от необдуманных поступков 13 июня. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.

Гороскоп на 13 июня по картам Таро: кого ждут неудачи

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Кристина Долматова
Теги
гороскоп 2020 Таро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп