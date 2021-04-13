Гороскоп на 13 апреля: Дев ждут перемены в личной жизни

Во вторник, 13 апреля, Ракам придется сделать важный выбор, у Дев откроется новая страница в личной жизни, а Козерогов ждет успех по работе. Тельцам посоветовали быть осторожными.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 13 апреля.

Овен

Любовь значительное влияние на ваши взгляды. Романтические порывы заставляют вас сегодня окунуться в мир иллюзий и фантазий. Вы не совсем ясно сейчас видите этот мир и предмет своего обожания, часто склонны выдавать желаемое за действительное.

Телец

Осторожность сегодня не помешает, вы слишком открыты и беззащитны, склонны попадать через свою доброту в разные передряги, поэтому по возможности проведите день дома, в одиночестве, сосредоточившись на делах, требующих логики и вдумчивости.

Близнецы

Четкий распорядок и выделение приоритетов помогают организовывать производственный процесс так, чтобы и вы не уставали, и вся работа была выполнена. А призом будет невероятный счастливый случай, что сегодня случится.

Рак

Выбор, который перед вами сейчас встанет, будет чрезвычайно важной вехой в жизни. Приходится брать ответственность и за себя, и других, более основательно обустраивать свою жизнь и тщательно планировать дальнейший путь.

Лев

Что-то не слишком вас вдохновляет то, что вы видите вокруг – краски потускнели, все надоело, радости не ощущается, еще и денег не слишком много, и пока не предвидится. Попробуйте сегодня сделать что-то кардинально новое.

Дева

Открывается новая страница в вашей личной жизни. И вот вы уже планируете встречи, вместе весело и содержательно проводите время, задумываетесь и о дальнейшем совместном будущем. Главное, чтобы и ваш партнер планировал то же, что и вы.

Весы

Растет ваш авторитет, ваша сила и уверенность. Вы словно получаете волшебный пинок и превращаетесь в чрезвычайно мощную личность, которая легко преодолевает все преграды и которой хотят подражать.

Скорпион

День обещает быть спокойным, если вы вдруг не решите иначе. Но сейчас у вас недостаточно сил для активных действий, и вокруг все словно сговорились и вас придерживают, переносят встречи и никуда не спешат.

Стрелец

Увеличиваются ваши финансовые или материальные возможности, и вы уже можете себе позволить многое из того, что когда-то хотелось, но не было возможности реализовать. Конечно, это повышает вам настроение и придает уверенности.

Козерог

Профессиональные успехи сегодня неоспоримы – ваши навыки, опыт и настойчивость в достижении целей получают самую высокую оценку и становятся примером для подражания. Возможно, вам даже придется учить молодежь.

Водолей

Вам важно сегодня позаботиться о других - выслушать внимательно, дать дельный совет, поддержать и навести на путь истинный. Поэтому вы сейчас будете играть роль жилетки, но не увлекайтесь, потому лучше все же быть опорой, поддержкой и указателем.

Рыбы

Весна сказывается и ваша личная жизнь начинает активизироваться и занимать все ваше внимание. У кого-то зарождается новые отношения, у кого - укрепляются старые связи, но любовная тема сегодня будет ведущей.

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