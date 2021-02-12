Гороскоп на 13-14 февраля: какими будут выходные

На выходных, 13 и 4 февраля, Весы могут получить деньги и славу, Овны и Скорпионы будут на полную отдыхать и наслаждаться праздником, а у Рыб может произойти конфликт с родственниками.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 13-14 февраля.

Овен

Переполненные эмоциями и влюбленные, вы готовы отдать любимым весь мир, с солнцем и звездами в придачу. Ну а для начала вы дарите прекрасные впечатления и немного что-то ценного в память об этих счастливых днях.

Телец

Какие-то конференции, собрания и совещания не дадут вам полноценно отдохнуть. И нет разницы – это происходит вживую, или виртуально, все равно вы должны быть готовы и принимать в них активное участие.

Близнецы

Кому может, и праздник, а вот вам приходится трудиться, и за себя и еще за кого-то, потому что объем работы, который вам приходится перелопачивать, слишком большой для одного человека. Но вы же идете на это ради какой-то мифической морковки впереди.

Рак

Вам удается удачно сочетать и периоды отдыха, и время напряженного труда, причем не только на выходных. Просто вы уже научились с умом подходить к вопросам работы, поэтому комбинируете напряжение и расслабление так, как вам нужно.

Лев

Смелые решения, которые вы сейчас принимаете, помогают вам увереннее держаться в седле, отстаивать свои права, быть активными и постоянно на виду. И не важно, касается ли это любви, денег, семьи или работы.

Дева

Вы будете разрываться между желаниями и обязанностями, потому что захочется и все нюансы праздника почувствовать, и выполнять какую-то работу, от которой вам нельзя отказаться. Так и будете бегать все выходные, то работая, то празднуя.

Весы

Вы почувствуете победителем, который достиг своей цели, прошел непростой путь и одолел немалые преграды. И на эти выходные можете получить немного славы, денег и благодарности от людей.

Скорпион

Вас ожидает очень много впечатлений, и вообще эти выходные запомнятся надолго, ведь вам есть что отметить и чему радоваться в этой жизни – и достижения какие-то есть, и празднуете вы что-то и вообще чувствуете себя вполне счастливыми.

Стрелец

Вы сейчас не очень можете разгуляться в финансовом плане, потому что денег не очень много. И как бы вам не хотелось получить удовольствие от шопинга, все же лучше поберегите и деньги, и нервы, потому что это ресурсы, который исчерпываются.

Козерог

Новая безумная идея будет настолько крутой и перспективной, что может позвать в дорогу, и вас не остановят ни морозы, ни метели, ни трудности в передвижении, потому что это как раз именно тот случай, когда "хочу" хуже чем "болит".

Водолей

Велика вероятность попасть на какой-то конкурс или соревнование, а может даже влезть в небольшие разборки, где придется отстаивать свое мнение и демонстрировать свою компетентность в некоторых вопросах.

Рыбы

Нервы могут несколько расшататься и вы даже повышаете голос и начинаете критиковать кого-то из семьи, кто попадет под горячую руку. Впрочем, сейчас не время для выяснения отношений, поэтому в конце концов вы все же успокоитесь и хорошо проведете время с семьей.

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