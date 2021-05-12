Гороскоп на 12 мая: кто получит много денег

В среду, 12 мая, Тельцы получат много подарков, денег и сюрпризов, Львы покажут свою решительность, а Девы будут отстаивать справедливость. Вместе с тем, Козероги улучшат свое финансовое положение, а Водолеи окунутся в романтические чувства.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 12 мая.

Овен

Сегодня вы можете попасть в какие-то высокие кабинеты, встретиться с представителями элиты или оказаться на светском мероприятии, где соберутся сливки общества. Будьте готовы к сюрпризам и интересным предложениям.

Телец

Один из самых счастливых дней этого месяца, когда вам невероятно везет во всем, а еще вы получаете подарки, деньги и различные сюрпризы. Признавайтесь, у кого сегодня день рождения? Или вы продолжаете отмечать?

Близнецы

Вы можете совершенно неожиданно попасть на какое-то торжество, где в кругу приветливых людей вам будет очень уютно и весело. Впрочем, вы успеете еще и решить производственные вопросы, и получить интересные предложения.

Рак

Способность креативить сейчас такая мощная, что вы сегодня способны придумать что-то настолько новое, прогрессивное и нужное людям, что это может разойтись на весь мир. И принесет вам не только славу, а и вполне заслуженное вознаграждение.

Лев

Ваше острое слово и решительность, с которой вы его применяете, сегодня способны сделать гораздо больше, чем поступки. Впрочем, велика вероятность, что ваш праведный гнев зацепит невиновных, поэтому будьте аккуратными.

Дева

Борьба за место под солнцем продолжается. А это значит, что вы снова отстаиваете справедливость и не только собственную, но и близких вам людей, смело бросаетесь на амбразуру, защищаете интересы и не видите никаких причин отступать.

Весы

Милый и спокойный день, хорошо провести с детьми или людьми из прошлого, в творчестве и разговорах ни о чем, в любви и заботе друг о друге. Будто ничего и не происходит значительного, а вы чувствуете себя счастливыми.

Скорпион

Ощущение подъема и победы не оставят вас весь день. В настоящий момент вы очень счастливы, потому что преодолели какие-то преграды, может даже собственные предубеждения и вырвались наконец из плена стереотипов и самоограничения.

Стрелец

Ваш день будет наполнен разнообразными делами, и не со всеми вы сможете самостоятельно эффективно справиться, поэтому приходится включать в себе начальника и организовывать работу усилиями других людей.

Козерог

Приходят деньги из разных источников, и вам нужно будет их куда-то разумно вкладывать, но, возможно, самим будет сложно с этим всем разобраться и понадобится посторонняя помощь консультантов по финансам.

Водолей

Романтические чувства и разные искушения вас захлестнут настолько, что будет совсем невтерпеж. И вы идете напролом, не выбирая дороги и слов. И можете из-за этого попасть в такие приключения, которые надолго запомните.

Рыбы

Приходится проявлять не совсем характерные для вас эмоции и выполнять необычную работу. И все это может привести к тому, что вы привыкнете, втянетесь и решите изменить привычную жизнь и попробовать себя в новой ипостаси.

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