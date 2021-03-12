Гороскоп на 12 марта: Овны могут начать новые отношения

В пятницу, 12 марта, у Овнов может начаться новый романтический период в жизни, Весы попадут на праздник, а Стрельцам придется выслушивать критику.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 12 марта.

Овен

Возможно начало новых отношений, встречи, свидания, приятные переписки или длительные разговоры, которые убеждают вас в том, что человек, которого вы выбрали – именно то, что вам нужно в данный момент.

Телец

Вы снова привычно погружаетесь в себя для того, чтобы прислушаться к внутреннему голосу, найти и мудрые мысли, и гениальные озарения. Проведите день в тишине и не делайте резких движений, чтобы не спугнуть интуицию.

Близнецы

Попадаете на более высокий уровень общения, в элитное окружение, где получаете еще больше ответственной работы, но и вознаграждение за такую ​​нагрузку тоже будет значительно большим, чем обычно.

Рак

Даже если сегодня захочется резко выступить, гневно бросить в лицо обвинения и отстоять собственное мнение, сохраняйте спокойствие и тщательно подбирайте слова. Пауза сегодня гораздо выгоднее, чем всплеск эмоций.

Лев

Сегодня может выясниться, что кроме вашей привычной нагрузки, и так значительной, вам придется еще почему-то дополнительно учиться. И это будет занимать много времени, потому что подход должен быть серьезным, а знания – основательными.

Дева

Не стоит ожидать сегодня каких-то грандиозных событий и радостных свершений, поскольку сейчас один из таких дней, когда хочется больше тишины и покоя, чтобы ничего такого не происходило, а все продвигалось умеренно и по графику.

Весы

Вы можете попасть на какое-то торжество, что значительно поднимет вам настроение и на некоторое время вы сможете забыть о привычных заботах и ​​даже проблемах. Оторвитесь там во всю, чтобы потом было что вспомнить.

Скорпион

Победной походкой вы продвигаетесь по жизни. И сегодня один из таких дней, когда вы чувствуете эйфорию от того, что преодолели сопротивление, прежде всего, собственное, и получили прекрасный результат.

Стрелец

Вы можете столкнуться с критикой ваших действий, или просто вас самих. И это будет очень обидно, тем более, что вы только начинаете продвижение в определенном направлении и вам важна поддержка и поощрение, а не резкие высказывания.

Козерог

Бывают иногда моменты, когда ничего не хочется делать, ничто не радует, даже давно уже проверенные методы поднятия настроения не действую. Сегодня у вас может быть именно такой день, который просто нужно пережить

Водолей

Вы убедитесь в том, что имеете большую силу и вы очень сильный самостоятельный игрок, который может рассчитывать на себя и получать хороший результат даже не опираясь на поддержку других.

Рыбы

Все финансовые и имущественные дела сейчас лучше приостановить, и подождать более подходящего момента для того, чтобы заключать сделки, подписывать документы или начать что-то выплачивать.

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