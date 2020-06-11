Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Гороскоп на 12 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Весы. А вот Рыбам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

voonami.com

Овен – Солнце

Овнам 12 июня выпадет возможность использовать их скрытый потенциал. Не отказывайтесь от интересных предложений, даже если придется немножко поработать.

Телец –​​​​​​​ Дама Денариев

Карты Таро советуют Тельцам 12 июня не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить.

Близнецы –​​​​​​​ Воздержание

Близнецам 12 июня следует во время утреннего кофе подумать о своих планах и о том, чего им не хватает для счастья.

Рак – Рыцарь Мечей

Раки,здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем не желательно. Следите 12 июня за режимом питания и откажитесь от алкоголя.

Лев – Правосудие

Карты Таро предупреждают Львов: попытка показать свое превосходство или навязать свое мнение может стать причиной серьезной ссоры с любимым человеком. Вам нужно 12 июня проявить мудрость и терпение.

Дева – Влюбленные

Гадание на картах Таро говорит, что если сердце Дев свободно, то совсем скоро они обязательно влюбятся. И даже если это будет мимолетный роман, он подарит представителям этого знака массу впечатлений и удовольствия.

Весы –​​​​​​​ Мир

Весы, не бойтесь начинать новые проекты и заводить новые, полезные знакомства. Впереди вас ждет успех – настройтесь на него, но не прекращайте работать. Результат вас порадует.

Скорпион –​​​​​​​ Паж Кубков

Скорпионам стоит 12 июня ограничить расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

Стрелец –​​​​​​​ Звезда

Вероятно, что на долю Стрельцов 12 июня может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

Козерог –​​​​​​​ Колесница

Карты Таро напоминают Козерогам: прошлое стоит помнить лишь для того, чтобы учиться на своих ошибках. Во всех остальных случаях стоит жить настоящим. Возьмитесь воплощать эту истину в жизнь уже 12 июня.

Водолей – Четверка Жезлов

Водолеи 12 июня будут в центре внимания. Кому-то понадобится ваш совет, кому-то более серьезная помощь. Но вечер проведите в спокойной обстановке.

Рыбы – Отшельник

На работе у Рыб все стабильно, а вот в семейной жизни возможны недопонимания. Уделите 12 июня время своим близким и не пытайтесь уйти от проблем – ищи решение.

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