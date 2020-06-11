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Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

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Гороскоп на 12 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Весы. А вот Рыбам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

voonami.com

Овен – Солнце

Овнам 12 июня выпадет возможность использовать их скрытый потенциал. Не отказывайтесь от интересных предложений, даже если придется немножко поработать.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Телец –​​​​​​​ Дама Денариев

Карты Таро советуют Тельцам 12 июня не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Близнецы –​​​​​​​ Воздержание

Близнецам 12 июня следует во время утреннего кофе подумать о своих планах и о том, чего им не хватает для счастья.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Рак – Рыцарь Мечей

Раки,здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем не желательно. Следите 12 июня за режимом питания и откажитесь от алкоголя.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Лев – Правосудие

Карты Таро предупреждают Львов: попытка показать свое превосходство или навязать свое мнение может стать причиной серьезной ссоры с любимым человеком. Вам нужно 12 июня проявить мудрость и терпение.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Дева – Влюбленные

Гадание на картах Таро говорит, что если сердце Дев свободно, то совсем скоро они обязательно влюбятся. И даже если это будет мимолетный роман, он подарит представителям этого знака массу впечатлений и удовольствия.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Весы –​​​​​​​ Мир

Весы, не бойтесь начинать новые проекты и заводить новые, полезные знакомства. Впереди вас ждет успех – настройтесь на него, но не прекращайте работать. Результат вас порадует.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Скорпион –​​​​​​​ Паж Кубков

Скорпионам стоит 12 июня ограничить расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Стрелец –​​​​​​​ Звезда

Вероятно, что на долю Стрельцов 12 июня может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Козерог –​​​​​​​ Колесница

Карты Таро напоминают Козерогам: прошлое стоит помнить лишь для того, чтобы учиться на своих ошибках. Во всех остальных случаях стоит жить настоящим. Возьмитесь воплощать эту истину в жизнь уже 12 июня.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Водолей – Четверка Жезлов

Водолеи 12 июня будут в центре внимания. Кому-то понадобится ваш совет, кому-то более серьезная помощь. Но вечер проведите в спокойной обстановке.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

Рыбы – Отшельник

На работе у Рыб все стабильно, а вот в семейной жизни возможны недопонимания. Уделите 12 июня время своим близким и не пытайтесь уйти от проблем – ищи решение.

Гороскоп на 12 июня по картам Таро: кому повезет в любви

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Таро гороскоп 2020
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