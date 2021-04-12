Гороскоп на 12 апреля: Рыб ждет успех и перемены

С понедельника, 12 апреля, у Близнецов и Скорпионов появятся перспективы зарабатывать больше, Стрельцам посоветовали сменить обстановку, а Рыб ждет успех.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп таро для всех знаков зодиака на 12 апреля.

Овен

Вы что-то бурно празднуете – или сами организуете, или попадаете на какое-то событие и хорошо проводите время - весело и содержательно, потому что не забываете заводить полезные знакомства и договариваться о делах.

Телец

Не спешите отстаивать правду и защищать обиженных только потому, что вам это кажется правильным. Возможно, лучше подождать немного, пока прояснятся какие-то моменты. И может случиться, что "правда" на самом деле таковой не является.

Близнецы

Немного увеличивается ваш доход и появляются перспективы получать еще больше денег. Поэтому вы начинаете тут же мечтать о том, на что вы потратите эти деньги и планировать различные покупки и приятные бонусы, которые можно купить.

Рак

Время пролетит незаметно – вы будете настолько увлечены своими делами, что можете даже забыть и о еде, и о сне, и об отдыхе. Просто глубоко будете погружены в свою работу, творчество, продуктивное общение.

Лев

Работа будет напряженной, но она того стоит. Потому что вам обещали увеличенное финансирование и дополнительный заработок. Поэтому нет времени на разные мысли и рефлексии. Надо работать, пока находятся люди, которые готовы за это хорошо платить.

Дева

На вас сейчас может напасть критический настрой и горе тому, кто попадет под вашу горячую руку и острый язык. Вы камня на камне не оставляете от идей других людей. Но не стоит забывать о позитиве, конструктиве и о тактичности.

Весы

Вам не дает спокойно жить творческий зуд и нетерпение. Вы сегодня можете увлечься какой-то идеей, и тут же бросите ее воплощать, пока руки горят и хочется что-то делать, потому что скоро можете и передумать.

Скорпион

Именно сейчас в вашей голове зарождаются новые идеи, которые помогут не только убедиться в собственной креативности и интересно провести время, но и принести вам неплохие финансовые результаты, которые вы будете пожинать длительное время.

Стрелец

Отправляйтесь в путь, потому что так и ноги срастутся - сколько можно уже сидеть дома?! Смените обстановку, наберитесь новых впечатлений, познакомьтесь с новыми людьми, которые дадут вам новые темы и новый толчок, новые знания и новые смыслы в жизни.

Козерог

То, что этот день проходит спокойно – вполне ваша заслуга, потому что вы смогли так выстроить график и распорядок, что все продвигается по плану, без аврала и ошибок. Вы равномерно нагружены, а значит спокойны и сосредоточены на главном.

Водолей

Вы сейчас разрываетесь между желанием полежать-отдохнуть и необходимостью срочно брать руки в ноги и отправляться на подвиги, причем очень героические. Впрочем, прокрастинация таки будет давать о себе знать и вы всячески оттягиваете выполнения своей работы.

Рыбы

Вы за полшага от глобальных изменений, которые могут начаться прямо сейчас. И сегодня что-то важное заканчивается полным успехом и фейерверками. И начинается новый этап, который тоже обещает поднять вас на небывалые высоты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

как рассказала Соломка, в апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.

Овнов до конца месяца ждут деньги, Тельцов – успех на работе, а Раков – разрешение старых проблем, рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.