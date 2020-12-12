Гороскоп на выходные: таролог дала прогноз для всех знаков

Выходные 12 и 13 декабря будут плодотворными для многих знаков зодиака, а Тельцы даже начнут путь к новой жизни. Вместе с тем Овнам советуют в эти дни расслабиться и отдохнуть, а вот Весам лучше заняться делами. У Раков и Рыб появятся неожиданные финансы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка дала прогноз на картах Таро для всех знаков зодиака на выходные 12-13 декабря.

Овен

Усталость сказывается, поэтому вы можете перенести или отменить все ваши дела, которые планировали на эти дни. И вместо всяких активностей провести выходные в роли овоща – длительный сон, мягкий диван, а еще телевизор, фильмы и еда.

Телец

Что-то новое и интересное уже стучит вам в окна. И вы можете начать движение к новой жизни уже в эти выходные. К примеру, увлечься новым творчеством или рукоделием, начать что-то мастерить и создавать.

Близнецы

Для того, чтобы выполнить все, что задумали, приходится и выходные планировать очень тщательно. И не тратить время на расслабление, а настойчиво работать. Но все же отведите в своем графике время и на отдых.

Рак

Ваши доходы не зависят от сезонов, будней или выходных, финансы приходят, когда хотят. Вот и в этот раз неожиданно появляются деньги – то ли от родных или от заказчиков, или должники вдруг решат не оставлять свои долги на новый год.

Лев

Все выходные можете провести в ожидании, буквально просидеть у окна или телефона. Вопрос в том, стоит ли это делать, и не лучше ли заняться своими делами. А другие пусть под вас подстраиваются.

Дева

Вас внезапно могут найти интересные предложения или от группы людей, или связанные с групповыми проектами. Но это обещает быть не только весело, но и перспективно, в том числе, и в финансовом плане.

Весы

Насыщенные выходные у вас предвидятся, все больше наполненные работой и различными заботами. Некогда будет отдыхать, но вы с собой договорились, что расслабляться будете уже позже, в январе.

Скорпион

Давно вы не обновляли свою базу знаний, и пришло время узнать что-то новое, разобраться с технологиями, которые не стоят на месте, а вы уже значительно отстали. Поэтому запасайтесь блокнотом и начинайте учиться.

Стрелец

Настроения сейчас господствуют романтические, вы планируете какие-то встречи и беседы, и тщательно готовитесь к свиданиям, подбираете одежду и нужные слова, изучаете темы, которые были бы интересны вашим визави.

Козерог

Что-то вы слишком буйные и горячие, готовы к изменениям и авантюрам, еще и других втягиваете, словом, сами не отдыхаете, и другим не даете. Можете сейчас и переезд устроить, или в путешествие отправиться.

Водолей

Собралось немало разных дел и вам приходится несколько ускоряться, чтобы все успеть переделать – и какие-то вещи разобрать, и убрать, и родным время и внимание уделить, и работа о себе напомнит.

Рыбы

В голову может прийти замечательная идея: а почему бы не заработать немного денег на выходные? И это может завершиться всем, чем угодно – от случайного приработка к созданию собственной торговой марки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала прогноз здоровья на декабрь для всех знаков. Она посоветовала Тельцам следить за кишечным трактом, Львам заняться физическими нагрузками, а Водолеям – обратить внимание на свое эмоциональное состояние.