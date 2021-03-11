Гороскоп на 11 марта: Овнов и Весов ждут перемены, а Близнецов – деньги

В четверг, 11 марта, Овнов ждут большие и неожиданные перемены в жизни, Близнецов – финансовые поступления, а Девам стоит обратить внимание на безопасность в дороге. Вместе с тем Весам посоветовали сделать правильный выбор и не возвращаться к прошлой жизни.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 11 марта.

Овен

Изменения, которые сегодня с вами происходят, могут быть настолько внезапными, быстрыми и необратимыми, что вы и моргнуть не успеете, как окажетесь в совершенно неожиданном месте и в непривычном статусе.

Телец

Настроение праздничное и приподнятое, вы можете стать участником какой-то церемонии или интересного и многолюдного мероприятия. И вам не удастся отсидеться в стороне, возможно, придется говорить речи или тосты.

Близнецы

День значительных финансовых поступлений, получение зарплаты, аванса, инвестиций и всякого рода траншей и денежных поощрений. Также может нарисоваться перспектива выгодно продать что-то ненужное.

Рак

Будете учиться считать деньги. Появилась потребность более системно подходить ко всем финансовым вопросам, учитывать расходы и доходы, амортизацию, доставку, связь и т.д. И вы пришли к выводу, что пришло время более подробно это все планировать.

Лев

Наконец-то вы просыпаетесь от зимней спячки и уже чувствуете себя достаточно продуктивными, восстанавливаетесь и планируете дальнейшие шаги. Вы можете подняться на новый уровень, и это сулит вам интересные метаморфозы в жизни.

Дева

Сегодня можно собраться и отправиться в путь, но нужно быть осторожными и не переть напрямик, а все же искать объездные пути и придерживаться правил безопасности. В целом это путешествие обещает принести хорошие деньги.

Весы

Выбор, который вам сегодня предстоит сделать, очень важен. Конечно, вы можете остаться в своем старом и удобном мире, но это прямой путь к разочарованию и деградации. Поэтому идите уже вперед и не оглядывайтесь.

Скорпион

Сейчас вы командуете парадом и демонстрируете высокий класс и настоящий профессионализм, особенно в качестве лидера и человека, который умело пользуется своими мозгами, создавая новые идеи и новую реальность.

Стрелец

Домашние и личные дела у вас сегодня особенно удаются. Вы получаете знаки внимания и любви, затеваете очень положительные встречи, которые легко могут перейти в свидание, наслаждаетесь всеми нюансами частной жизни.

Козерог

Выбивает из колеи какая-то непонятная ситуация с финансированием. Как будто вы обо всех нюансах договорились, все вопросы выяснили, но все равно остается какой-то туман и недоговоренности, которые не дают вам покоя.

Водолей

Для того, чтобы ваши родные были счастливы и довольны, приходится принимать очень мудрые и дальновидные решения, которые могут сначала никому не понравиться. Но следует найти разумный выход, и в результате все будут в выигрыше.

Рыбы

Хотя вас сегодня и будут подталкивать к какому-то противостоянию, но все-таки стоит оставаться в правовом поле и доказывать свою правду без лишнего шума, исключительно законными способами и традиционными методами.

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