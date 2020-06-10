Гороскоп на 11 июня по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Гороскоп на 11 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Близнецы и Девы. А вот Козерогам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на четверг для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Башня

Карты Таро рекомендуют Овнам 11 июня бросить все силы и энергию на творческие проекты. Занявшись работой, вы отвлечетесь от лишних и терзающих душу раздумий.

Телец – Паж Кубков

11 июняТельцам стоит остерегаться поспешных действий и необдуманных слов. Не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Постарайтесь не вступать в конфликты, будьте сдержанными и терпеливыми.

Близнецы – Мир

Легкость будет сопровождать Близнецов в этот день. Вполне вероятно, что именно 11 июня вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

Рак – Дама Денариев

Раки, 11 июня не спешите давать обещания друзьям встретиться с ними после работы. Возможно, у вас появятся неотложные дела и встречу придется перенести.

Лев – Правосудие

Львам 11 июня стоит быть осторожными со здоровьем. В первую очередь избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут стать главной причиной плохого самочувствия.

Дева –​​​​​​​ Звезда

Карты Таро говорят, что Дев 11 июня ожидают на работе приятные новости. Это может быть связано как и с их зарплатой, так и с повышением. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте получать новые знания.

Весы –​​​​​​​ Воздержание

Весы, чтобы четвергстал удачным, после пробуждения найдите несколько минут на себя и в покое представьте будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

Скорпион – Верховная Жрица

Скорпионам 11 июня необходимо настроиться на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.

Стрелец –​​​​​​​ Рыцарь Мечей

Стрельцы, 11 июня перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас, поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Козерог – Маг

Страсти в этот день могут обостриться, а нерешенные конфликты усилиться. Но нет ничего такого, что Козероги не смогли бы пережить 11 июня, если хорошо постараются.

Водолей –​​​​​​​ Семерка Жезлов

Водолеи,в первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам.

Рыбы –​​​​​​​ Колесница

Рыб 11 июня ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

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