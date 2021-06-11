Один знак зодиака ждут серьезные испытания: гороскоп на 11 июня

В пятницу, 11 июня, Овны станут увереннее в себе, Тельцов ждут трудности, а Близнецов позовет дорога. Вместе с тем, Львы могут получить большую сумму денег, а Скорпионов ждет соревнование за любовь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 11 июня.

Овен

Растет уверенность в том, что вы стали на верный путь и все делаете правильно, ваши соратники и коллеги вам во всем помогают, поддерживают, и вы получаете обратную связь о том, что ваше дело сейчас очень нужно людям.

Телец

Не обойдется без сложностей и испытаний. Вы словно сами себя сдерживаете, не даете развернуться на полную мощность и достичь определенных вершин. Но вам будет казаться, что это кто-то сторонний вам выставляет преграды и мешает двигаться вперед.

Близнецы

Может позвать дорога и вы, бросив все на свете, отправляетесь туда, где больше всего сейчас нужны, и где нужно будет проявлять свою решимость и уверенность. Словом, сегодня очень быстро все меняется, поэтому собирайте сумку на все случаи жизни.

Рак

Приятно проведенное время – это замечательный ресурс на будущее. Вы сейчас отдыхаете и расслабляетесь, общаетесь с душевными людьми, которым можете излить душу, набираетесь сил в каком-то прекрасном месте.

Лев

Есть вероятность получить большую сумму денег, но вас ожидают различные искушения, вы можете захотеть сразу эти деньги где-то спустить, или вас будут провоцировать на какие-то якобы добропорядочные поступки, чтобы вы только потратили средства.

Дева

Немало времени у вас сейчас уходит на домашние заботы, можете вдруг решить убирать дом, двор, или наводить порядок в шкафах, будто готовясь к какому-то празднику или к приему высоких гостей.

Весы

День обещает счастливые повороты, даже при условии, что вы спокойно сидите на месте и никакие дела не планируете. Но так может случиться, что ваши планы будут резко изменены, и вы попадаете в водоворот интересных событий и счастливых совпадений.

Скорпион

Какими бы теплыми и милыми ни были ваши отношения, сегодня вы будете соревноваться с другими за вашу любовь. Возможно, это будет приступ ревности с вашей стороны, проверка со стороны вашей любви, но эмоции сейчас бурлят, как в индийском кино.

Стрелец

Семейные дела потребуют вашего участия, возможно, придется иметь дело с различными бюрократическими инстанциями, что-то регистрировать, словом, побегать по кабинетам и почувствовать весь кайф от наших государственных органов.

Козерог

Ваше руководство может вам сегодня доверить какие-то важные дела, например, собрать коллектив и выступить с мотивирующими речами, или поручит наставничество над молодыми и желторотыми сотрудниками.

Водолей

Не смотря на бешеную занятость и озабоченность, уже можете себе позволить немного праздничного настроения и встреч с друзьями. И пятница будет способствовать тому, что у вас появится возможность уделить внимание себе и друзьям.

Рыбы

Работа вас спасает. И от лишних мыслей, и от ненужных контактов, потому что дел вам нужно переделать немало, вы полностью сосредоточены на выполнении своих задач и больше ни о чем не можете думать.

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