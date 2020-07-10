Гороскоп на 11 июля: время заветных желаний для Тельцов, Козерогов и Водолеев

Гороскоп на 11 июля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на субботу.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Это время повышенной восприимчивости и эмоциональности. Сегодня появится более четкое понимание своего прошлого, духовных потребностей и истинных желаний. Тем не менее вы должны следить за тем, чтобы двигаться вперед, несмотря на какие-либо сомнения, трудности или неудачи.

Овен

Сегодня вы можете почувствовать себя слишком эмоциональными и уязвимыми. Тем не менее постарайтесь сохранить хорошее настроение, уделяя особое внимание близким людям. Приятное и доверительное общение окажется весьма уместным.

Телец

Это благоприятное время для активного отдыха и осуществления заветных желаний. Стремитесь сделать свою жизнь такой, о которой всегда мечтали. Сегодняшние сны могут служить подсказками относительно того, чему стоит уделить особое внимание.

Близнецы

Этот день будет стимулировать личные чувства и эмоции. Ваша социальная жизнь окажется более захватывающей и оживленной, чем обычно. Однако не стоит пренебрегать существующими проблемами в делах или отношениях.

Рак

Сегодня домашние или семейные обязанности окажутся в центре внимания. Попробуйте использовать силу своих чувств, чтобы быть продуктивными, проявляя инициативу. При этом избегайте сомнений и неуверенности в своих силах.

Лев

Это неблагоприятное время для принятия серьезных решений. Сегодня вы можете подвергнуть сомнению текущие идеи с точки зрения того, несут ли они весомую пользу. Сейчас лучше немного подождать, прежде чем делать ответственные шаги.

Дева

В этот день вы почувствуете потребность уделить больше внимания кому-то из друзей. Возможно, возникнут вопросы, связанные с помощью или доверием. Однако, что бы ни случилось, не берите на себя эмоциональное бремя и тяжесть чужих проблем.

Весы

Сегодня необходимо посмотреть на свою жизнь под другим углом. Вы сможете осознать некоторые страхи или ошибки, которые мешают двигаться вперед. Также это мощное время для понимания собственных потребностей в отношениях.

Скорпион

В этот день необходимо сосредоточиться на повседневных делах и обязанностях. Но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать. Помните, производительность увеличится, если вы начнете наслаждаться тем, что делаете.

Стрелец

Это прекрасное время для того, чтобы что-то создавать, взаимодействовать и наслаждаться. Вы почувствуете потребность в самовыражении, романтических отношениях или творческих занятиях. Также удастся лучше понять свои страхи, которые влияют на поведение.

Козерог

Сегодня вы будете заинтересованны в осуществлении желаний. Если усердно работали, чтобы угодить близким или сделать свою жизнь более безопасной, пришло время уделить больше внимания удовлетворению личных потребностей.

Водолей

Сегодня появится необходимость во взаимодействии с окружающим миром. Вы будете более заинтересованы в полезном общении. С другой стороны, в этот день удастся решить некоторые проблемы и осуществить заветные желания.

Рыбы

Сегодня необходимо уделить особое внимание эмоциональным потребностям и чувствам. Общение с близкими людьми окажется очень приятным и вдохновляющим. Также вы сможете решить старую проблему, которая мешала внутреннему спокойствию.

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