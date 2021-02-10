Гороскоп на 11 февраля: Рыбам посоветовали быть осторожными в пути

Четверг, 11 февраля, станет легким и приятным днем для Близнецов, а Весам придется чуть ли не несколько дел делать одновременно. Рыбам посоветовали быть осторожными в передвижениях.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 11 февраля.

Овен

Оказывается, интеллектуальная работа тоже может быть тяжелой и изнурительной. И сегодня вы будете настолько напряженно работать мозгами, что почувствуете настоящую физическую усталость, будто вагоны разгружали.

Телец

Смело можете делить на десять те новости, которые вам сегодня будут сообщать, потому что велика вероятность, что вас попытаются ввести в заблуждение и напустить тумана. А еще лучше проверять их в нескольких источниках.

Близнецы

День обещает быть легким и приятным, вам обязательно захочется сегодня что-то отпраздновать. Может приход еще одного нового года, а может какое-то личное достижение или семейный праздник.

Рак

Вы сейчас очень решительны и готовы отстаивать справедливость кардинальным методами. Что-то вас так возмутит, что вы с праведным гневом отправляетесь на борьбу за правду.

Лев

Романтические настроения заполонили уже ваше сердце и все ваше время. Вы и думать больше не можете ни о чем, чем как о предмете своей страсти - подарки разыскиваете и сюрпризы готовите.

Дева

Продолжается некоторое замороженное состояние, когда вы погружены в себя и вам совсем нет дела до того, что происходит вокруг. Ну разве что выполняете какие-то привычные ритуалы для поддержки жизнедеятельность всех систем. Но не больше.

Весы

Сегодня день повышенной активности, когда вам нужно быть одновременно в разных местах и ​​выполнять разнообразную работу – и головой работать, и ногами, и руками что-то делать, и даже о флирте не забывать.

Скорпион

Вы пребываете в эйфории, и жизнь кажется такой прекрасной, несмотря на то, что происходит вокруг. А почему бы и не порадоваться счастью и наполненности, которые вы сейчас испытываете. Возможно, завтра это пройдет, но сегодня-то вы счастливы!

Стрелец

Сегодня уже вы выступаете добрыми волшебниками и делитесь с ближними, и не очень, людьми, тем добром, что имеете. Это и моральная поддержка, и материальная, и финансовая. Да и просто ваш хороший совет будет кому-то очень кстати.

Козерог

Будете сегодня пытаться критиковать все то, что видите, особенно, когда вас не просят, по любому поводу высказать свое мнение. Это может привести к испорченным отношениям. Лучше найдите положительные стороны во всем.

Водолей

Проявите еще немного терпения и не спешите бросаться на первое попавшееся предложение, лишь бы деньги платили, потому что эта работа может оказаться совсем не такой многообещающей, а заведет вас в тупик.

Рыбы

Сегодня вам особенно важно быть осторожными в передвижениях, и, если это возможно, то вообще отказаться от транспорта и любых перемещений, или хотя бы отменить некоторые, те, что можно безболезненно перенести на потом.

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