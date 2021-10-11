Усталость, болезни и неприятности: четыре знака зодиака могут столкнуться с проблемами 11-17 октября
Четыре знака зодиака ожидает напряженная и тревожная неделя. Некоторые могут бросить все на полпути, не реализовав свои планы.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 11-17 октября. Кто попал в список несчастливчиков, читайте дальше.
Овен
Слишком напряженный график сказывается – вы очень устали, можно даже сказать истощены, поэтому не удивляйтесь, что будете чувствовать себя очень слабыми, а некоторые могут даже заболеть, если не давать себе передышку.
Телец
Неделя будет переполнена различными провокациями, тревогами, опасностями, вы можете стать жертвой нечестных людей, вас как бы все время проверяют и провоцируют, подталкивают к различным нечестным поступкам.
Дева
Сил вы на этой неделе потратите немало, но это будет больше похоже на размахивание руками, чем на какую-то конструктивную работу. Возможно, вам просто нужно как-то выпустить пар, чтобы не жить в постоянном напряжении.
Стрелец
Велика вероятность, что вы бросите все на полпути и пойдете в никуда, так и не завершив все свои дела, не реализовав задумки. Возможно, вас к этому вынуждают, а может и вы сами решаете все прекратить.
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