Усталость, болезни и неприятности: четыре знака зодиака могут столкнуться с проблемами 11-17 октября

Четыре знака зодиака ожидает напряженная и тревожная неделя. Некоторые могут бросить все на полпути, не реализовав свои планы.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 11-17 октября. Кто попал в список несчастливчиков, читайте дальше.

Овен

Слишком напряженный график сказывается – вы очень устали, можно даже сказать истощены, поэтому не удивляйтесь, что будете чувствовать себя очень слабыми, а некоторые могут даже заболеть, если не давать себе передышку.

Телец

Неделя будет переполнена различными провокациями, тревогами, опасностями, вы можете стать жертвой нечестных людей, вас как бы все время проверяют и провоцируют, подталкивают к различным нечестным поступкам.

Видео дня

Дева

Сил вы на этой неделе потратите немало, но это будет больше похоже на размахивание руками, чем на какую-то конструктивную работу. Возможно, вам просто нужно как-то выпустить пар, чтобы не жить в постоянном напряжении.

Стрелец

Велика вероятность, что вы бросите все на полпути и пойдете в никуда, так и не завершив все свои дела, не реализовав задумки. Возможно, вас к этому вынуждают, а может и вы сами решаете все прекратить.

Как сообщал OBOZREVATEL :