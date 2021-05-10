Гороскоп на 10 мая: Весам придется сделать важный выбор

В понедельник, 10 мая, Овнов и Тельцов ждут разговоры в дружеской компании, Раки достигнут договоренностей с партнерами, а Весам предстоит сделать важный выбор.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 10 мая.

Овен

Будет много разговоров, общения, обмена впечатлениями, опытом. Конечно, не обойдется без ваших резких выпадов и критики, но случится и хорошее. К примеру, вы можете получить интересные деловые предложения

Телец

Теплые разговоры в кругу семьи или в дружеской компании поднимают вам настроение и дают надежды на улучшение. Вы чувствуете подъем, готовы к подвигам и осознаете, насколько вам повезло с окружением.

Близнецы

Все яснее вырисовывается перспектива получить большую поддержку, в том числе материальную или финансовую, и всю ее направить на осуществление вашей одной, но большой цели, что требует всего вашего внимания, времени и ресурсов.

Рак

Вы достигаете важных договоренностей с партнерами или коллегами по определенным совместным действиям, можете обменяться услугами, кооперироваться для одной цели и вместе достигать финансового благополучия или славы.

Лев

Половину дня вы активно работаете головой, завершая какие-то свои неотложные дела, а вторую половину отводите для спокойного и расслабленного отдыха наедине с собой или природой.

Дева

В вашей жизни царит тихое счастье, которое не любит шума, громких заявлений и массовки. Вы себе сидите в своем уютном мире, окруженные близкими и родными, в знакомой и хорошо изученной среде, и не хотите ничего другого.

Весы

Перед вами стоит непростой выбор, и вы именно сегодня можете решить, куда вам двигаться – направо или налево. И именно от этого выбора будет зависеть и ваша дальнейшая жизнь. Поэтому отсидеться не удастся – все равно придется что-то решать.

Скорпион

Неугомонныя тяга к приключениям зовет в дорогу. Новые идеи, возникающие внезапно, заставляют вас бросать все и отправляться навстречу новым впечатлениям. Вот и не сдерживайте себя, потому что вам пора развеяться и проверить себя на прочность.

Стрелец

Настроение достаточно мечтательное, спокойное, можно посвятить время философским размышлениям, мечтам, планированию. Не стоит сегодня никуда спешить, просто сосредоточьтесь на осмыслении различных важных вопросов.

Козерог

Если вы найдете в себе смелость действовать решительно, то это приведет к замечательным последствиям - перед вами открываются просто невероятные возможности, фортуна поворачивается к вам лицом и улыбается на все 32.

Водолей

Главная задача на сегодня - наведение порядка, вы должны взять на себя определенные обязательства, ответственность и привести все вокруг в соответствии с определенными правилами и гармонией, избавиться от лишнего и упорядочить имеющееся.

Рыбы

День может быть довольно насыщенный разным общением, деловым или личным, с коллегами, близкими, родственниками, в том числе с людьми из-за рубежа, знакомыми или вовсе вам не знакомыми.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

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