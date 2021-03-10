Гороскоп на 10 марта: Близнецам стоит пересмотреть приоритеты

В среду, 10 марта, Водолеям стоит быть осторожнее в пути, Рыбам посоветовали быть внимательнее к близким людям, а Близнецам – пересмотреть приоритеты.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп для всех знаков на 10 марта.

Овен

День может быть слишком спокойным, но это вас вполне устраивает, потому что дела делаются, люди вокруг позитивные, вы довольны и работой, еще приходят какие-то обнадеживающие новости относительно ваших дальнейших перспектив.

Телец

Трудовые будни продолжаются в обычном темпе, с нормальной нагрузкой и умеренным графиком, но неожиданно конкуренты могут обогнать и тем самым заставить вас активно действовать, чтобы не отставать от всех.

Близнецы

Возникает необходимость пересмотреть приоритеты и как следует спланировать дальнейшие действия. Будущее требует переосмысления, потому что вы понимаете, что идете куда-то не туда, и с этим нужно что-то делать.

Рак

Активность сегодня – на уровне электровеника, вы излучаете рвение и азарт, рветесь в бой. А вдохновляют вас вполне реальные возможности значительно улучшить свое материальное положение и как следует заработать.

Лев

Продолжаете что-то праздновать и наслаждаться жизнью, особенно семейной или личной, а может и всеми сразу. Так впечатление, что вы в таком возвышенно-праздничному состоянии находитесь потому что влюблены.

Дева

Перед вами встает выбор двух путей – или и дальше ограничиваться привычной работой за три копейки, которых едва хватает на жизнь, или рискнуть и найти себе что-то более выгодное, где бы вы имели возможность хорошего заработка.

Весы

Кажется, вы нашли какой-то новый смысл жизни и открыли в себе новые таланты. В частности, креативность, и уже придумываете какие-то новые идеи, осмысливаете их перспективность, просчитываете выгоды и недостатки.

Скорпион

Не самый активный день, вы сосредоточены на себе и на внутренних процессах, прислушиваетесь к интуиции. А внешне это выглядит так, будто вы приторможенные, слишком много отдыхаете и о чем-то все время молчите.

Стрелец

Именно сегодня вы можете понять что такое сила содружества, потому что вы почувствуете настоящую мощь коллективного разума и объединенных усилий. Потому что вместе вы – сила, и так намного легче, как творить, так и физически работать.

Козерог

Сейчас не стоит доказывает кому-то свою правоту – вас не услышат, не поймут, а вашу информацию не будут воспринимать. Поэтому лучше не тратить на это усилия, а просто расслабиться и дождаться подходящего периода.

Водолей

Не помешает осторожность в пути, и на любых видах транспорта, независимо от того, пассажир вы или водитель. Поэтому лучше снизить скорость, усилить бдительность и не забывать о правилах.

Рыбы

Обратите внимание на тех, кто рядом с вами и дайте им любовь и поддержку, потому что они сейчас очень в ней нуждаются. Й пусть это займет у вас некоторое время и некоторые усилия, но это стоит того, потому что это и есть любовь и забота.

Как сообщал OBOZREVATEL:

с 8 марта Близнецам могут предложить новую работу, а Водолеи начнут новый этап в жизни.

В марте, как рассказала таролог, Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.

В Украине в начале весны может быть перезагружена власть и вся экономическая система страны.

Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.

А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

В 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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