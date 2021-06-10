Нескольким знакам зодиака повезет 10 июня: кому солнечное затмение нипочем

В четверг, 10 июня, Близнецов ждет улучшение финансового состояния, а Ракам стоит быть осторожными в общении. Вместе с тем, Львы без малейшего повода устроят праздник, у Дев возможна бессонница, а Весам повезет с самого утра.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 10 июня.

Овен

Настроение у вас сегодня будет сдержанное и даже снисходительное, к счастью, на вас не слишком влияют все эти атмосферные явления. И проблемы, которые сейчас вы решаете, для вас главнее, чем то, что происходит за пределами вашей ответственности.

Телец

Уровень вашего трудоголизма повышается, и вы сегодня готовы не только переделать все дела, но и придумать себе новые, еще и дополнительную работу найти. И вы сегодня будете радоваться тому, что у вас есть занятие по душе, которое еще и хорошо оплачивается.

Близнецы

Ваши финансовые дела улучшаются. Мало того, что вы получаете сегодня дополнительные деньги, на которые совсем не рассчитывали, так еще и приходят различные сообщения и предложения, которые свидетельствуют о вашем денежном везении.

Рак

Будьте сегодня осторожны в общении, подбирайте более взвешенные слова, ибо велика вероятность, что ваши высказывания и намерения неправильно истолкуют, и из-за этих недоразумений можно достаточно серьезно поссориться.

Лев

У вас такое невероятно приподнятое состояние, вы можете буквально на ровном месте и без малейшего повода устроить праздник. К тому же вы сегодня способны еще и людям поднять настроение и вдохновить их на подвиги.

Дева

Не очень ресурсный у вас день предвидится. Возможна бессонница, а затем и вообще наблюдается какая-то вялость и непонятное состояние слабости. Еще возникают проблемы с деньгами – или расходы какие-то большие должны быть, или где-то они исчезают.

Весы

Вам будет несказанно везти просто с самого утра, но вы сегодня склонны этим волшебным состоянием злоупотреблять. Можете, например, поспорить с какими-то сомнительными типами или отправиться на поиски казино или автоматов, чтобы испытать фортуну.

Скорпион

Ваше физическое состояние может быть не на лучшем уровне – проблемы с давлением, головой, слабость, и эмоции тоже не совсем в порядке – какая-то непонятная грусть и тоска, поэтому не планируйте какой-либо бурной деятельности, больше отдыхайте.

Стрелец

Не стоит сегодня делать активных движений, особенно, когда вам очень захочется восстановить справедливость. Потому что все, что потребуется, вам просто принесут на тарелочке, просто подождите – и получите!

Козерог

Вам совершенно безразлично, что бы там вокруг не происходило, потому что вы видите перед собой цель, и пусть хоть камни с неба падают – вы будете идти в нужном направлении, преодолевая все преграды, уверенно и упорно.

Водолей

Победной поступью вы сегодня продвигаетесь к успеху. Вдруг у вас появляется возможность заявить о себе, показать свои лучшие качества, вас будто что-то выталкивает вперед и вы не в силах сопротивляться.

Рыбы

Остановите работу, не обращайте внимание на все заботы, если есть такая возможность, то возьмите выходной, потому что сегодня именно тот день, когда стоит побыть в тишине и размышлениях, поискать смысл жизни и понять для чего все это вам.

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