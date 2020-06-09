Гороскоп на 10 июня по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Гороскоп на 10 июня 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Девы. А вот Скорпионам в этот день нужно уделить внимание своим близким.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: proximus.be

Овен – Верховная Жрица

Овны, 10 июня ни в коем случае не избегайте встреч с новыми людьми. Есть большая вероятность, что они положительно скажутся на вашей карьере.

Телец –​​​​​​​ Солнце

Тельцы, ваше здоровье потребует от вас 10 июня здорового сна, полезной еды и немного активности. Вы в силах все это ему дать, главное поднять себя с дивана.

Близнецы –​​​​​​​ Мир

10 июня – хороший день для Близнецов, чтобы решить все свои рабочие вопросы. Можете смело брать новый проект и разговаривать с начальником о повышении. Удача на вашей стороне.

Рак –​​​​​​​ Отшельник

Раки, есть высокие шансы, что 10 июня вам захочется больше времени провести дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете по-настоящему восстановить силы. Поэтому не идите против своего желания – отдохните как следует.

Лев –​​​​​​​ Дама Денариев

Карты Таро говорят, что Львов 10 июня ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, нужно не забывать делать небольшие перерывы.

Дева –​​​​​​​ Звезда

10 июня Девы будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Весы –​​​​​​​ Воздержание

Для Весов этот день будет удачным во всех отношениях, особенно в материальном плане. Не выпускайте инициативу из рук и не отказывайтесь от помощи, лишней она не будет.

Скорпион – Правосудие

Скорпионы, уделите немного времени родным и друзьями 10 июня. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого начали терять. Судьба будет способствовать вам в таких делах.

Стрелец –​​​​​​​ Башня

Стрельцам 10 июня стоит найти время на спорт. Это не только улучшит физическую форму, но и поможет разгрузиться от стрессов.

Козерог – Паж Кубков

Карты Таро говорят, что Козерогам 10 июня нужно воздержаться от необдуманных поступков. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.

Водолей –​​​​​​​ Колесо Фортуны

Водолеям 10 июня стоит быть открытыми к неожиданностям. Есть большая вероятность, что случится событие, которое станет судьбоносным и сможет изменить вашу жизнь навсегда.

Рыбы –​​​​​​​ Колесница

Рыбам 10 июня стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.