Гороскоп на 10 февраля для всех знаков: Весы могут попасть в конфликт
В среду, 10 февраля, Тельцы будут отдыхать и расслабляться, Весы могут попасть в конфликтную ситуацию, а Козероги покажут амбиции.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 10 февраля.
Овен
И снова вы начинаете все сначала, как говорится, с чистого листа, на котором рисуете все то, что хотели бы видеть в своей жизни. Многие будут удивляться вашей смелости, но отвага для вас – естественное состояние.
Телец
День для отдыха и расслабления, для приведения себя в порядок в физическом, эмоциональном и ментальном плане. Поэтому стоит больше отдыхать и не волноваться из-за различных вопросов внешней жизни.
Близнецы
Время будет тянуться очень долго, вы чего-то выжидаете и специально поставили все процессы на паузу, чтобы дождаться какого-то сигнала или первых проявлений того, над чем вы уже долгое время работали.
Рак
Ну можно уже и на лаврах почивать, и собирать овации и восторг поклонников, и даже почувствовать себя не такими как все и немного небожителем. Словом, вы пожинаете плоды предыдущей деятельности и это очень удачный урожай.
Лев
Займитесь домашними делами, наведите порядок в хозяйстве, чтобы все сияло и блестело. Очистите все загашники, избавьтесь от лишних вещей, чтобы ничто не мешало вам наслаждаться чистотой и красотой вашего дома.
Дева
Вы сейчас всех удивляете желанием побыть наедине, потому что все привыкли вас видеть в компании, активными и подвижными. А сейчас вы как-то затихли, избегаете общения и хотите тишины и одиночества.
Весы
Велика вероятность попасть в какую-то конфликтную ситуацию, где приходится отстаивать свои права. Впрочем, иногда хорошая ссора лучше тихой ненависти. Поэтому не сдерживайте себя в стремлении победить несправедливость.
Скорпион
Спокойный день для отдыха и размышлений, желательно его полностью посвятить различным расслабляющим занятием и процедурам, а если и работаете, то делайте что-то легкое и незначительное.
Стрелец
Могут прийти деньги, подарки или иная поддержка от родственников или друзей, и вам эти средства дарят просто так, как знак уважения и любви. Поэтому ни в коем случае не отказывайтесь и не думайте как сразу отблагодарить людей.
Козерог
Вам есть чем поразить и руководство, и сотрудников, и партнеров, и клиентов. Ваш профессиональный уровень сегодня чрезвычайно высок и вы не боитесь демонстрировать амбиции и стремление к славе и развитию.
Водолей
Решительность и активность должны сейчас стать вашим лозунгом, потому что пришло время действовать, а не сидеть сиднем, и чем быстрее, тем лучше. Вот и двигайтесь в направлении тех смелых идей, что к вам сегодня приходят.
Рыбы
Вы сегодня приостановили свой привычный бег по кругу и всматриваетесь вдаль, в надежде разглядеть там что-то такое, что поможет понять, куда же двигаться дальше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка дала гороскоп на неделю с 8 февраля – Овнам придется принимать быстрые и важные решения, а Девы будут получать подарки и любовь.
февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.
Также таролог составила гороскоп здоровья для всего зодиака на февраль – Львам и Рыбам нужно быть внимательнее в дороге, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.
В целом в этом месяце, по ее словам, Тельцы получат возможность заключить выгодные контракты, Овны могут активизировать новое направление в работе, а Девы – передвинуться по служебной лестнице.
Также в феврале могут начаться общественные протесты, а в бюджете страны не будет хватать денег даже на самые необходимые выплаты.