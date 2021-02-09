Гороскоп на 10 февраля для всех знаков: Весы могут попасть в конфликт

В среду, 10 февраля, Тельцы будут отдыхать и расслабляться, Весы могут попасть в конфликтную ситуацию, а Козероги покажут амбиции.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 10 февраля.

Овен

И снова вы начинаете все сначала, как говорится, с чистого листа, на котором рисуете все то, что хотели бы видеть в своей жизни. Многие будут удивляться вашей смелости, но отвага для вас – естественное состояние.

Телец

День для отдыха и расслабления, для приведения себя в порядок в физическом, эмоциональном и ментальном плане. Поэтому стоит больше отдыхать и не волноваться из-за различных вопросов внешней жизни.

Близнецы

Время будет тянуться очень долго, вы чего-то выжидаете и специально поставили все процессы на паузу, чтобы дождаться какого-то сигнала или первых проявлений того, над чем вы уже долгое время работали.

Рак

Ну можно уже и на лаврах почивать, и собирать овации и восторг поклонников, и даже почувствовать себя не такими как все и немного небожителем. Словом, вы пожинаете плоды предыдущей деятельности и это очень удачный урожай.

Лев

Займитесь домашними делами, наведите порядок в хозяйстве, чтобы все сияло и блестело. Очистите все загашники, избавьтесь от лишних вещей, чтобы ничто не мешало вам наслаждаться чистотой и красотой вашего дома.

Дева

Вы сейчас всех удивляете желанием побыть наедине, потому что все привыкли вас видеть в компании, активными и подвижными. А сейчас вы как-то затихли, избегаете общения и хотите тишины и одиночества.

Весы

Велика вероятность попасть в какую-то конфликтную ситуацию, где приходится отстаивать свои права. Впрочем, иногда хорошая ссора лучше тихой ненависти. Поэтому не сдерживайте себя в стремлении победить несправедливость.

Скорпион

Спокойный день для отдыха и размышлений, желательно его полностью посвятить различным расслабляющим занятием и процедурам, а если и работаете, то делайте что-то легкое и незначительное.

Стрелец

Могут прийти деньги, подарки или иная поддержка от родственников или друзей, и вам эти средства дарят просто так, как знак уважения и любви. Поэтому ни в коем случае не отказывайтесь и не думайте как сразу отблагодарить людей.

Козерог

Вам есть чем поразить и руководство, и сотрудников, и партнеров, и клиентов. Ваш профессиональный уровень сегодня чрезвычайно высок и вы не боитесь демонстрировать амбиции и стремление к славе и развитию.

Водолей

Решительность и активность должны сейчас стать вашим лозунгом, потому что пришло время действовать, а не сидеть сиднем, и чем быстрее, тем лучше. Вот и двигайтесь в направлении тех смелых идей, что к вам сегодня приходят.

Рыбы

Вы сегодня приостановили свой привычный бег по кругу и всматриваетесь вдаль, в надежде разглядеть там что-то такое, что поможет понять, куда же двигаться дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!