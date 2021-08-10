Гороскоп на 10 августа: Раков ждет переезд и перемены, а Стрельцов – давняя любовь

Во вторник, 10 августа, Близнецов ждет мягкий и приятный день в компании друзей и в заботе о себе, Рыбы и Весы будут наслаждаться финансами, а о Стрельцах может вспомнить давняя любовь. В то же время у Козерогов день будет активным и ответственным, а Водолеям придется делать выбор.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа. Кого ждет тяжелый и изнурительный день, а кто продолжит отдыхать и расслабляться, читайте дальше.

Овен

Хотя это будет и достаточно тяжелый, даже изнурительный день, когда на вас свалится чрезвычайная количество работы, вы все же сможете со всем этим грузом справиться. Но некоторую работу вы все же переложите на других, заплатив им за труд.

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Телец

Вы сейчас немного замедлились из-за того, что находитесь в сомнениях, никак решитесь сделать следующий шаг. На самом деле, вам несколько скучно двигаться привычными путями, а на новые свершения, кажется, пока не готовы.

Близнецы

День очень умеренный, приятный, мягкий, который лучше посвятить встречам с положительными людьми и заботе о здоровье – собственном и близких. Работа будет конструктивной, вы можете договариваться о самых сложных вещах.

Рак

Сегодня будет день перемещений, вы будете физически передвигаться, отправляться в дорогу, а может и собирать вещи для того, чтобы переехать куда-то вместе со всем багажом и инвентарем – меняете место жительства или офис. Словом, сидеть на месте не придется.

Лев

Дружеское женское общество откроет вам свои объятия, и вы встретитесь то ли с подругами, то ли с коллегами, а то ли с совершенно незнакомыми женщинами, но это будет веселая и умная компания, которая придаст вам сил и сможет подать какие-то очень ценные предложения.

Дева

Не просто будет сегодня достичь целей, за них придется бороться и отстаивать собственное право на них посягать. И конкурентов сейчас будет много, вот вы и будете работать локтями. Впрочем, у вас все получится и вы добьетесь своего.

Весы

Все деньги, которые вы сегодня получите, можете потратить или на свою страсть, или на отношения, любимого человека, на его потребности или прихоти. Но и вы получите удовольствие и от тех денег, и от расходов, и от того, что будет удовлетворен ваш любимый человек.

Скорпион

Особых событий сегодня не предвидится, возможно, вы решите провести этот день, сосредоточившись на выполнении одного-единственного задания, завершая проект или работу, которую уже длительное время выполняете и никак не можете довести до конца.

Стрелец

Древняя любовная история сегодня будет иметь свое неожиданное продолжение – вы можете получить известие от поклонников или поклонниц, приглашение на свидание или какую-то общую вечеринку, и это будет довольно весело и местами фантастически.

Козерог

Сегодня у вас очень активный и ответственный день, вы не только справиться со сложными задачами, но и будете всех вокруг очаровать. А может поражать или даже запугивать – лишь достичь своей цели.

Водолей

В голову приходят несколько очень удачных идей, которые могут значительным образом изменить вашу дальнейшую жизнь. Поэтому вы сегодня будете выбирать, куда вам лучше вложить усилия и инвестиции, чтобы все сложилось как нельзя лучше.

Рыбы

Впереди – очень денежный день. Вы их и получать будете, и распоряжаться, и тратить, словом, вы наслаждаетесь финансами, а еще наблюдаете за шикарной жизнью и за тем, как другие без счета их транжирят.

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