Гороскоп на 1 сентября: кто получит положительные эмоции, а кого ждут неприятности

В первый день осени, 1 сентября, Тельцы и Близнецы получат положительные эмоции, Весам захочется провести время в компании друзей, а Стрельцы столкнуться с конкуренцией. В то же время Рыбам посоветовали не рваться вперед, а Водолеям – побеспокоится о безопасности.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 1 сентября. У кого в среду будет много дел и забот, а кому придется демонстрировать свой профессионализм, читайте дальше.

Овен

День обещает быть очень динамичным и насыщенным различными делами, вы много передвигаетесь, посещаете немало мест и общаетесь с большим количеством людей. А вечером может ожидать приятный бонус в виде свидания.

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Телец

Очень светлый день, полный положительных эмоций, и даже напряженная работа сегодня вызывает не раздражение, а приятную усталость от количества контактов. Поэтому вечер лучше провести тихо и спокойно.

Близнецы

Первый день осени обещает быть очень насыщенным различными эмоциями, событиями, знакомствами, мало того, что вы себе сегодня запланировали немало различных проектов, так и сами собой возникнут различные другие интересные обстоятельства.

Рак

Происходит замедление всех процессов, вы будто замирает на некоторое время, пытаясь сохранить внутреннее тепло как можно дольше. И так будет продолжаться до тех пор, пока вы сознательно и подсознательно не привыкнете к определенной мысли и не смиритесь с обстоятельствами.

Лев

У вас сегодня действительно семейный праздник, возможно, кто-то начинает обучение, или вы сами как-то задействованы в учебном процессе, поэтому День знаний – это для вас не пустой звук, а важный этап вашей жизни, который стоит отметить.

Дева

Сегодня на вас могут накатить какие-то ностальгические воспоминания, возможно, глядя на эту всю школьную вакханалию, вы вспоминаете и собственное обучение, его светлые и темные стороны. Но ведущей мыслью все же будет любовь и благодарность.

Весы

Погода шепчет – соберитесь вместе в теплую дружескую компанию и отведите душу, в зависимости от того, что это для вас значит. К примеру, можно просто поболтать, или потанцевать, или действительно устроить настоящий праздник первого осеннего дня.

Скорпион

Приходится много работать головой, немало думать и анализировать, и вам для более продуктивной аналитической работы приходится избегать разного шума и других раздражителей, спрятавшись почти в бункер.

Стрелец

Производственные вопросы из обычных и скучных превращаются в интересные, поскольку будет внедрено некое соревнование, появится конкуренция, и вы захотите опередить всех и продемонстрировать свой профессионализм.

Козерог

Случится хорошая возможность немного порулить. В принципе вы всегда не прочь взять на себя больше ответственности, но сегодня ее будет даже слишком, вот вы и воспользуетесь моментом для того, чтобы мотивировать других что-то делать.

Водолей

Защитите свои достижения, сделайте все, что от вас зависит, для того, чтобы ваше имущество, деньги, бизнес были не просто под присмотром, а в полной безопасности. Потому что сегодня день, когда кто-то решит воспользоваться моментом и цапнуть то, что плохо лежит.

Рыбы

Сегодня не стоит рваться вперед, даже если вы переполнены решимостью и знаете что делать и как, потому что могут случиться какие-то обстоятельства, с которыми вы ничего не сможете сделать. Поэтому двигайтесь медленно и чаще делайте паузы.

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