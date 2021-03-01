Гороскоп на 1 марта: кто начнет новую жизнь

Понедельник, 1 марта, станет благоприятным днем для новых идей у Тельцов, а для Рыб – днем для начала новой жизни. Близнецы и Львы могут получить большие деньги.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков на картах Таро на 1 марта.

Овен

Открываются новые возможности зарабатывать деньги – кто-то вам предлагает присоединиться к другим направлениям деятельности, которые связаны с более стабильными поступлениями. И вы склонны принять это предложение, потому что слишком оно уже заманчивое.

Телец

Благоприятный день для рождения новых идей и вообще для работы головой. Впрочем, это должно быть не индивидуальное, коллективное творчество в среде единомышленников. Ибо вы получаете поддержку друг друга, да и мысли легче сформулировать.

Близнецы

Слава приносит деньги. И вы еще раз убедитесь в том, что скромность – это прямой путь к бедности, и о себе и своих достижениях нужно говорить, потому что чем больше о вас знают, тем выше можно поднимать ценник на свои товары и услуги.

Рак

В начале дня можете столкнуться со сложной ситуацией, и будет казаться, что это просто тупик. Впрочем, удача сегодня на вашей стороне и через невероятный кульбит и благодаря случаю, вдруг эти преграды исчезают, как роса на солнце

Лев

Неожиданные деньги, которые вы сегодня получите, обжигают вам карман, поэтому вы захотите очень красиво и эффектно от них избавиться. Но так, чтобы и вы запомнили, и людям было что вспомнить. Лучший вариант – всем праздник устроить.

Дева

Семья же не отпускает вас со своей орбиты, требуя внимания и даря взамен ощущение надежности и спокойствия. И вы с удовольствием продолжаете отдыхать, общаться с семьей и любимыми.

Весы

Хотя для многих эти выходные были рабочими днями, и довольно напряженным, вы продолжаете рваться вперед, на работу, готовы свернуть горы, подписаться на любую авантюру, лишь бы почувствовать этот драйв.

Скорпион

Перед тем, как броситься в бой, проведите мозговой штурм и подготовьтесь как следует, хотя бы теоретически. Чтобы вы точно знали, какие у вас ресурсы есть в запасе, на что и на кого можно рассчитывать. Словом, проведите инвентаризацию.

Стрелец

У вас нет другой альтернативы, как активно двигаться и больше работать, но сегодня вам это удается играючи, вас будто бы подключили к электростанции и вы легко справляетесь даже с очень сложными задачами.

Козерог

Накопилось немало дел, где требуется ваши системность и тщательность. Возможно, нужно будет упорядочить архивы или разобрать старые вещи, очистить пространство от лишнего, убрать весь мусор.

Водолей

Хотя работать не очень хочется, но вам же нужно откуда-то брать средства на жизнь. Вот и приходится трудиться, даже если вам не очень нравится ваша сфера деятельности или подработка, на которую приходится идти.

Рыбы

Кажется, вы решили начать новую жизнь именно с этого понедельника и взялись за дело с невероятным энтузиазмом, сразу представляя тот результат, которого хотели бы достичь и привлекая все свои силы, еще и поддержку других.

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