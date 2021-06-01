Гороскоп на 1 июня: Тельцов ждет успех, а Близнецы получат повышение

Во вторник, 1 июня, Тельцы будут успешными во всех направлениях, Близнецы могут получить повышение, а у Скорпионов сбудется самое смелое желание. Львам посоветовали провести день в планировании, а Стрельцам будет очень везти.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила детальный гороскоп для всех знаков зодиака 1 июня.
Овен
Несмотря на большое количество запланированных дел, вам удастся сделать не так уж и много, потому что будет много разных пауз, ожиданий, и расслабиться уже хочется, а не вкалывать с утра до ночи - ведь настало лето.
Телец
Удается быть успешными одновременно по нескольким направлениям – вы и со своей работой справляетесь, и друзьям помогаете, и коллег поддерживаете, еще и о семье заботитесь. И о своих увлечениях не забываете.
Близнецы
Вы можете рассчитывать на повышение вашего статуса и с этого момента уже позиционировать себя как более востребованный специалист, повышать стоимость товаров или услуг, просить гонорары гораздо выше, чем сейчас.
Рак
Будете считать деньги, с удовольствием констатируя тот факт, что вы все-таки научились их зарабатывать. И этих сумм вам хватает не только на еду и на самые необходимые статьи, но и на какие-то более существенные расходы
Лев
День лучше посвятить расчетам и планированию. Проанализируйте все свои возможности, учтите ресурсы и желания. Возможно, именно сейчас стоит переписать свои планы, а о каких-то и вовсе забыть.
Дева
На первый план выходят вопросы обустройства – то ли жилья, то ли офиса, возможно, нужно будет сделать ремонт, или даже что-то построить. И сейчас самое время для того, чтобы все как следует учесть и начать строительные или ремонтные работы.
Весы
Сегодня работа будет особенно насыщенной – здесь у вас и возможны выступления перед людьми, и активное общение с коллегами, и напряженные переговоры, и время, которое нужно будет тщательно рассчитывать, чтобы всем хватило вашего внимания.
Скорпион
Можете рассчитывать на реализацию своего очень смелого желания, которое вы считали почти невозможным. Причем, это может произойти так быстро и неожиданно, что вам будет трудно поверить в то, что это все происходит на самом деле.
Стрелец
Можно немного расслабиться и надеяться на везение, потому что вам сейчас, несмотря на достаточно спокойный день, будет невероятно везти. А вы ничего особенного для этого и не делаете – просто наблюдаете как удача сама плывет к вам в руки.
Козерог
Голова сегодня способна работать только в одном направлении - что бы такого сделать, чтобы заработать как можно больше денег. И мысли, которые к вам приходят, достаточно дельные, а местами даже очень гениальные.
Водолей
Силы и энергичности вам сегодня не занимать – вы настолько уверенны в себе, что даже руководству можете указывать как жить, и самое главное, что к вам будут прислушиваются и учитывать ваши замечания и наставления.
Рыбы
День обещает быть волшебным и переломным, вы будете стоять на рубеже двух эпох и думать над тем, как завершить старые дела и начать двигаться в новом направлении. И этот вопрос уже решен, поэтому не сомневайтесь и действуйте смело.
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