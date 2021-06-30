Гороскоп на 1 июля: Тельцы получат деньги, а Рыбы столкнутся с неприятностями

Четверг, 1 июля, принесет Тельцам деньги и дорогу, Близнецы будут заниматься расслабляющими делами, а Дев ждет большая нагрузка на работе. Перед Скорпионами откроются новые возможности, а Рыбы столкнутся с финансовыми неприятностями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 1 июля.

Овен

Очень разноплановый день. Сейчас вы находите время и для активной работы, и для собраний и обсуждения важных тем, и для того, чтобы расслабиться и отдохнуть где-то в тихом и почти безлюдном месте.

Телец

Деньги позовут в дорогу. То ли вы на заработки отправитесь, то ли нужно будет за какой-то суммой съездить, но вы сегодня имеете шансы куда-то отправиться, а в результате вернетесь с финансами и новыми впечатлениями.

Близнецы

Не слишком активный день, вы словно делаете паузу на сегодня. Вы можете заниматься всякой ерундой и приятными расслабляющими делами – мечтать, гулять, медитировать, планировать, чего-то или кого-то ожидать.

Рак

Могут быть небольшие финансовые поступления от частной практики или небольшого бизнеса. В целом в этот день вы будете немного работать, немного развлекаться и в целом достаточно продуктивно проводить время.

Лев

Разумный подход к любому делу еще никому не помешал. Вот и сегодня вам стоит сто раз все проверить, проанализировать, взвесить и подсчитать выгоды и недостатки того, что вы задумали. А уже потом начинать деятельность.

Дева

Нагрузка будет чрезвычайной – вы едва справитесь с тем объемом работы, что на вас свалился, а если добавить еще и то, что вы сами себе запланировали, то день обещает быть очень насыщенным.

Весы

Это может быть очень семейным периодом, когда ваша семья находится рядом с вами и вы осознаете, насколько вы счастливый и успешный человек. А отдых с близкими обещает быть веселым и беззаботным.

Скорпион

Перспективы, что перед вами открываются, чрезвычайно привлекательны, вы можете оказаться в успешной и известной компании, среди позитивных людей, которые готовы перевернуть этот мир с ног на голову. В положительном смысле, конечно.

Стрелец

Несмотря на то, что вы спокойно и уверенно выполняете свою работу, есть шанс получить свои десять минут славы, поскольку вы лучшие в своей области, и это будет неоднократно замечено и отмечено.

Козерог

Активный день, когда ничто не может вас остановить и вы готовы на любые безумства для того, чтобы достичь своих планов или желаний. Хорошее время для того, чтобы начать новый проект.

Водолей

Поступают интересные сведения, касающиеся вашей работы и вашего продвижения по карьерной лестнице. Они дают вам надежду на то, что вскоре вам удастся занять новую должность.

Рыбы

У вас сейчас не слишком удачный финансовый период, денег может быть недостаточно для каких-то ваших потребностей. Но сегодня можете рассчитывать на денежную поддержку от людей, которые сами прошли через такие же обстоятельства, что и вы.

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