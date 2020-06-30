Гороскоп на 1 июля: время решать семейные вопросы Львам, Весам и Ракам

Гороскоп на 1 июля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на среду.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

В этот день могут возникнуть некоторые трудности при решении рабочих или личных вопросов. Кроме того, вы будете более чувствительными к критике, чем обычно. Тем не менее постарайтесь избавиться от мыслей, ситуаций или отношений, которые мешают двигаться вперед.

Овен

День благоприятен для пересмотра рабочих проектов и улучшения личной жизни. У вас появится желание соединиться со своими внутренними чувствами, укрепить отношения или заняться чем-то значимым.

Телец

Сегодня вы должны улучшить свои навыки, расширить знания или завершить некоторые проекты. Используйте любую возможность, чтобы узнать что-то новое и полезное для более четкого понимания дальнейших действий.

Близнецы

В этот день необходимо вернуться к нерешенным вопросам, связанным с долгами, отношениями или увлечениями. Ваша производительность будет выше, чем обычно, а усилия по организации дел получат мощную поддержку.

Рак

Это хорошее время для того, чтобы пораньше завершить работу и навести порядок в домашних делах. Конструктивные разговоры или действия могут иметь решающее значение для укрепления семейных отношений.

Лев

Сегодня вы должны позаботиться о незавершенных делах, связанных с работой, семьей или здоровьем. Речь идет об упрощении, организации и наведении порядка. Кроме того, вы можете почувствовать желание повеселиться или заняться творчеством.

Дева

Это благоприятное время для бизнеса и работы над текущими проектами. Однако вы должны подумать о том, как структурировать свое время, чтобы лучше удовлетворить потребность в развлечениях и отдыхе.

Весы

В этот день необходимо прислушаться к своей интуиции и заняться нерешенными вопросами, связанными с домом, семьей или отношениями. Цель состоит в том, чтобы взять на себя больше ответственности и привести дела в порядок.

Скорпион

Это хорошее время для составления стратегий и завершения начатых проектов. Однако будьте осторожны, так как чрезмерная занятость может негативно отразиться на отношениях с друзьями и близкими людьми.

Стрелец

Сегодня необходимо прислушаться к своему сердцу и понять, что именно мешает достичь желаемых результатов. Постарайтесь усовершенствовать свои навыки и таланты, но при этом избегайте завышенных ожиданий.

Козерог

В этот день вы должны проанализировать свои действия, прежде чем двигаться вперед. Желание отдохнуть окажется более интенсивным, чем обычно. Тем не менее увлечение книгой, идеей или проектом будет именно тем, что сейчас необходимо.

Водолей

Это время разграничения фактов и фантазий. Сегодня вам стоит избавиться от всего, что сбивает с толку и мешает двигаться дальше. Старайтесь быть ответственными и продуктивными, но при этом чаще прислушивайтесь к собственной интуиции.

Рыбы

Это время дружеского общения, деловых переговоров и постановки новых целей. Постарайтесь по-новому взглянуть на свою жизнь, чтобы изменить или укрепить долгосрочные планы. Кроме того, избавьтесь от нерешенных проблем и препятствий.