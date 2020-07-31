Гороскоп на 1 августа: время избегать конфликтов Девам, Тельцам и Козерогам

Гороскоп на 1 августа 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на субботу.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Это время эмоционального напряжения и импульсивных действий. Вы можете чувствовать навязчивую потребность активно высказывать свое мнение в любых дискуссиях. Однако старайтесь избегать конфликтных ситуаций, если сохранить хорошие отношения с близкими людьми.

1 августа 2020 года Водолеям и Рыбам нужно немного расслабиться

Овен

В этот день вы будете слишком взволнованы из-за каких-то трудностей и семейных разногласий. Тем не менее постарайтесь навести порядок в текущих делах и планах. Это поможет чувствовать себя продуктивным.

Телец

Сегодняшний день вызовет неуверенность в себе или страх что-то потерять. С другой стороны, вы можете столкнуться с разногласиями, обсуждая серьезные вопросы. Однако, несмотря ни на что, постарайтесь избежать конфликтов.

Близнецы

Сегодня вы будете склонны наблюдать и анализировать ситуации, а не совершать активные действия. Но даже в этом случае возникнет напряженность в общении с другими людьми, поэтому лучше избегайте обсуждения серьезных вопросов.

Рак

В этот день текущие идеи или планы столкнутся с определенными препятствиями. Что бы ни случилось, избегайте чрезмерного перенапряжения и стресса. Знайте, что трудности помогут вам лучше понять свои силы и скрытые возможности.

Лев

В это время чрезмерное любопытство вызовет мысли о совершении действий, к которым вы еще не готовы. Однако будьте осторожны и не совершайте серьезных шагов, пока не изучите всю необходимую информацию.

Дева

Это достаточно конфликтное время. Сегодня может появиться напряженность в общении с друзьями, родственниками или партнерами. Старайтесь держаться подальше от серьезных обсуждений, чтобы сохранить хорошие отношения.

Весы

Сегодняшний день напомнит о нерешенных проблемах или старых обидах. Это может вызвать напряженность в общении и конфликтные ситуации с другими людьми. Лучше избегайте спорных вопросов и выяснения отношений.

Скорпион

В этот день простые разногласия способны превратиться в серьезные конфликты. Кроме того, проблемы, связанные с обучением или семьей, могут привести к серьезным последствиям. Постарайтесь отвлечься от всего, что расстраивает.

Стрелец

Сегодня важно следить за чрезмерной привязанностью к людям, идеям и планам. При этом не бойтесь что-то менять в своей жизни, преодолевая страх и сомнения. Также помните, что нет смысла навязывать кому-либо свое мнение.

Козерог

Этот день усилит ваши эмоции и чувства. Проблемы, которые назревали некоторое время, могут вызвать разногласия с близкими людьми. Тем не менее научитесь принимать другую точку зрения, избегая обид и конфликтов.

Водолей

Проблемы, связанные с беспокойством или чувством вины, сегодня могут нарушить текущие планы. Несмотря на это, постарайтесь отдохнуть и расслабиться. Избегайте активных действий и принятия важных решений.

Рыбы

Сегодняшний день будет стимулировать желание избавиться от мыслей о проблемах и немного расслабиться. Сделайте все возможное, чтобы снять эмоциональное напряжение и почувствовать себя более счастливыми.

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