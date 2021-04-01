Гороскоп на 1 апреля: кому удастся достичь цели

В начале апреля, 1-ого числа, к Тельцам могут поступить немалые деньги, Львы с успехом достигнут цели, та Скорпионам посоветовали взять паузу или, как минимум, замедлить ход.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков на 1 апреля.

Овен

Ситуация будет достаточно противоречивой – вам захочется хлопнуть дверью и уйти куда глаза глядят, но вы не в силах этого сделать, потому что впереди вы не видите никаких перспектив. Поэтому и вынуждены и в дальнейшем находиться в не совсем удобном положении.

Телец

Готовьтесь к получению денег, потому что сегодня они к вам обязательно должны поступить. И это будет для вас прекрасная возможность и с друзьями встретиться, пообщаться, отметить что-то. И деньги у вас на это как раз найдутся.

Близнецы

Опять все ваше внимание и все время занимает работа – день и ночь трудитесь не поднимая головы. И вам нисколько не надоедает заниматься вашим любимым делом, тем более, что вы получили уже достаточно большой опыт и большую славу.

Рак

Что-то вы несколько устали повторять одни и те же движения, вам надоело и привычное окружение, и ваши стены, и ваши увлечения уже не вызывают восторга. Поэтому сегодня вам захочется спрятаться и подумать о том, как бы обновить впечатления.

Лев

Очень мощный день, когда вы много успеваете, и самое главное – все ваши задумки завершаются успешной реализацией, вы достигаете цели. Причем, это будет касаться как давних ваших замыслов, так и свежих.

Дева

Ваша личная жизнь снова играет всеми красками и вы чувствуете себя победителями. И вообще находитесь на седьмом небе, потому что легко очаровываете людей, и готовы завоевать сердца самых достойных из достойных.

Весы

Это приятное чувство, когда у вас есть надежный тыл, близкие люди, на которых вы можете всегда рассчитывать и немалый финансовый запас, чтобы не беспокоиться за будущее. Сегодня вы убедитесь, что делаете правильно, когда откладываете деньги.

Скорпион

Приостановите свою привычную суету, и если не полностью сделайте паузу, то стоит хотя бы немного замедлиться для того, чтобы понять, где вы сейчас находитесь и что вам нужно на самом деле. Поскольку в этой ежедневной суете вы несколько потерялись.

Стрелец

Окажется, что побеждать можно не только применяя силу, но и хитростью и различными манипуляциями, впрочем, вполне законными. Даже проявляя слабость вы сегодня можете легко одержать победу над сильным соперником.

Козерог

Сегодня в вашей жизни может начаться что-то новое, открываются новые пути, куда вы смело отправляетесь с открытой душой, оставляя позади сомнения и тревоги. Впрочем, у вас есть на всякий случай финансовая подушка безопасности.

Водолей

День обещает быть спокойным, вы себе можете позволить больше времени проводить в расслабленных прогулках, наслаждаясь тишиной и собираясь с мыслями. А подумать вам сейчас есть о чем.

Рыбы

Кто-то ставит вас перед выбором, впрочем, это не будет такой уж решительный ультиматум, но предложение, которое вы сегодня получите, заставит вас задуматься, куда же на самом деле дальше двигаться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

с 29 марта у Близнецов появятся новые финансовые возможности, а у Дев заиграет новыми красками любовная жизнь.

Украину на неделе могут ожидать громкие сенсационные разоблачения и острая критика политиков.

Львы с понедельника будут чувствовать внутреннее напряжение, Водолеи могут стать жертвами мошенников, а Весов ждут проблемы с деньгами.

Четырех знаков до 4 марта ждет настоящий успех – у Дев начнется роман, а Овны будут купаться в удаче.

Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.

В Украине в начале весны могут перезагрузить власть и всю экономическую систему страны.

Как сказано в любовном гороскопе, в марте Овнам и Тельцам будет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.

А вот в карьере будет больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

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