Гороскоп красоты на июнь: лучшие дни для похода к косметологу и парикмахеру

Астролог Юлия Погорельченко назвала дни красоты в июне 2021 года. Она определила лучшие периоды, когда поход к косметологу или парикмахеру будет максимально успешным.

Советы она дала на своей странице в Instagram. Астролог отметила важные моменты.

"Замечали, что, делая маникюр у одного и того же мастера, результат может быть разным, и качество, и время носки покрытия, и быстрота, с которой ногти отрастают? Все зависит от того, в какой день вы посетили вашу (вашего) фею (фея) красоты", – отметила она.

Для тех, кто мечтает о длинных волосах и хочет быстрее их отрастить: 14-17 июня, 18 июня (с 12:00), 19, 20 июня (до 14:00), 22 июня (с 16:00), 23 июня.

Для любителей короткой стрижки: 6, 7, 8 июня (до 18:00), 9, 25-27 июня.

Лучшие дни для депиляции, чтобы волосики росли медленнее: 1-9, 25-30 июня.

Дни, чтобы руки вашего косметолога стали волшебными: 1, 2, 4,6, 12, 13, 17-22 июня, 25, 26, 29 июня. Инъекции и татуаж хорошо делать в те же дни, но учитывать Луну с курсом.

Лучшее время для процедур с ногами: 4-9, 14-19, 20 июня (до 15:00), 23, 25-27 июня.

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