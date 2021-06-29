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Гороскоп красоты на июль: когда лучше всего заняться собой

1.2т
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Каждый месяц есть дни, которые более или менее подходят для определенных косметологических процедур, изменения внешности. Зависит это от фаз Луны.

На своей странице в Instagram астролог Юлия Погорельченко перечислила даты и время, когда в июле лучше всего отправиться в парикмахерскую, на маникюр или депиляцию.

"Замечали, что, делая маникюр у одного и того же мастера, результат может быть разным, и качество, и время носки покрытия, и быстрота, с которой ногти отрастают? Все зависит от того, в какой день вы посетили вашу (вашего) фею (фея) красоты", – отметила она.

Для тех, кто мечтает о длинных волосах и хочет быстрее их отрастить самыми удачными будут: 11, 12 июля (до 15:30), 13 июля (с 13:30), 14, 15 июля (с 17:30), 16, 17 июля (до 14:00), 20-22, 23 июля (до 19:30).

Для любителей короткой стрижки самые подходящие даты: 3 июля (с 15:30), 4, 5 июля (до 20:00), 6- 7, 25, 31 июля.

Лучшие дни для депиляции: 1-9, 25-31 июля.

Самые удачные дни для посещения косметолога: 5-7, 9, 11-12, 14-16, 20-21, 25-27, 30-31 июля. Инъекции и татуаж можно делать в эти же дни, но надо учитывать Луну с курсом.

Хорошее время для маникюра и педикюра: 1-7, 8 июля (до 17:00), 11-17, 20-25, 28 июля (с 13: 00), 29-31 июля.

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Автор
Татьяна Нечет Татьяна Нечет
Тема
Астрологический прогноз
Тег
Гороскопы
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