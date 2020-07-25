Гороскоп Египетского Таро на 27 июля – 2 августа: кого ждет успех

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года по картам Таро обещает получение долгожданного приза Близнецам, карьерный рост Ракам и отдых Весам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу Египетского Таро.

Овен – Королева Жезлов

Овен – Королева Жезлов

На карте изображена богиня науки. Она символизирует успех в освоении новых знаний, дружбу с женщиной, а также психологическую помощь от мудрой женщины, которую вы можете получить. Неделя обещает быть активной, наполненной приятными делами и общением. Совет Таро: не бойтесь обращаться за советом к тем, кто старше и опытнее.

Телец – 10 Кубков

Телец – 10 Кубков

В центре карты – бог Гор, а вокруг него – чаши с душами людей, которые готовятся к приходу в этот мир. И в этом контексте она может символизировать зачатие. В классическом Таро эта карта также чрезвычайно благоприятна. Она символизирует полную гармонию в семье и со своей второй половиной, взаимопонимание, наслаждение жизнью как таковой и ощущение ее полноты.

Близнецы – 6 Жезлов

Близнецы – 6 Жезлов

Это скипетры Анубиса, бога мертвых. Карта обещает победу, триумф, высшее достижение, получение долгожданного приза. В эти дни вы можете почувствовать себя на вершине мира, перед вами будут открыты все дороги и сердца. Но она также говорит о том, что эти ценности приходящи, временны, что земным благам не стоит придавать большого значения. Она также символизирует возрождение, обновление и "восстание из пепла" после поражения.

Рак – Маг

Рак – Маг

Это карта всемогущества и всезнания. Что бы вы ни делали на этой неделе, всё будет получаться легко и красиво. Возможно продвижение по карьерной лестнице и существенное повышение авторитета благодаря проявленному профессионализму и мастерству. Совет Таро – не скрывайте свои таланты, смело демонстрируйте их миру и получайте удовольствие от того, что делаете.

Лев – Королева Мечей

Лев – Королева Мечей

На карте изображена богиня мести, так что на этой неделе у вас может возникнуть желание свести с кем-нибудь счеты. Но в классической интерпретации все не так страшно – карта символизирует острый ум, способный решить любую задачу, прагматический подход, стремление к независимости и желание во всем достигать совершенства.

Дева – 5 Пентаклей

Дева – 5 Пентаклей

Здесь мы видим две змеи, выползающие из солнечного диска. Это символ разрушительной силы бога Ра. Карта может указывать на временные финансовые затруднения или вынужденное "очищение" жизненного пространства. Возможно, вам придется избавиться от чего-то, к чему вы привыкли, чтобы расчистить дорогу к новому лучшему будущему.

Весы – Король Кубков

Весы – Король Кубков

Карту в этой колоде называют "Повелитель Щедрости" - она символизирует расслабление и отдых. Но в классическом Таро эта карта символизирует романтический настрой, доминирование чувств над мыслями и иррациональные, но прекрасные поступки. Неделя обещает быть крайне удовлетворяющей в контексте отношений с любимыми и близкими людьми.

Скорпион – Отшельник

Скорпион – Отшельник

На карте изображен фараон, несущий огонь. Над его головой – палящее солнце, символ благословения Свыше. Направление его движения указывает на будущее, а посох – символ опоры на прошлое. Эта карта символизирует движение в правильном направлении, возможно, к своей судьбе. Совет Таро: не слушайте советов людей, прислушивайтесь к подсказкам только своего внутреннего голоса.

Стрелец – Повешенный

Стрелец – Повешенный

На карте изображена сцена жертвоприношения. Жрец собирается убить жертвенное животное. В классическом Таро на этой карте изображен человек, подвешенный на дереве за одну ногу. На этой неделе вы можете оказаться в ситуации, когда не сможете влиять на развитие событий. Вас также могут принести "в жертву" - кто-то может использовать вас для достижения личных целей.

Козерог – 4 Кубков

Козерог – 4 Кубков

На карте изображен стервятник, который несет в лапах плохие новости. Но здесь принципиальным является его направление. В Таро движение влево символизирует движение в прошлое. Это значит, что на этой неделе все плохое будет уходить из вашей жизни. В классическом Таро эта карта говорит о том, что вы можете испытать пресыщение. Когда все слишком хорошо, это уже не хорошо. Впрочем, вы сами решаете, как относиться к ситуации.

Водолей – Король Мечей

Водолей – Король Мечей

На карте мы видим бога войны. Этот период может быть достаточно активным, прежде всего, не в физическом, а в интеллектуальном плане. Ум будет подвижным как никогда, и не будет проблемы, которую вы не сможете решить. Кроме того, на этой неделе могут быть расставлены точки над "i" в застарелых спорах и конфликтах.

Рыбы – Умеренность

Рыбы – Умеренность

Главная тема этой карты – баланс или восстановление баланса. На этой неделе вы не будете впадать в крайности и займетесь налаживанием отношений, поправкой здоровья, аудитом материальных средств и другими полезными делами. Все, что вы будете делать в этом направлении, принесет пользу. Кроме того, карта чрезвычайно позитивна для тех, кто планирует отдохнуть и оздоровиться на курорте.