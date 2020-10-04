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Гороскоп для всех знаков по картам Таро на 5 октября: каким будет понедельник

1.9т
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Гороскоп на понедельник, 5 октября рассказывает, чего ожидать от звезд в этот день. Для всех знаков Зодиака судьба приготовила сюрпризы и неожиданности.

Эксклюзивно для издания OBOZREVATEL прогнозист и таролог Ольга Соломка рассказала, как начнется новая рабочая неделя и как пройдет ее первый день.

Овен

Встречи, которые вы сегодня назначили, будут достаточно конструктивными. Вам сейчас нужно подобрать себе хорошую команду, людей, с которыми и в огонь, и в воду не страшно идти. И в этом подборе больше используйте интуицию, чем логику.

Телец

Возможны хорошие новости от коллег или знакомых. И это будут не просто разговоры, а вполне конкретные подсказки – явные или намеками – которые будут способствовать вашему обогащению. Поэтому внимательнее сегодня относитесь к контактам и прислушайтесь к бизнес-советам.

Близнецы

Несмотря на будний день, вам его следует максимально посвятить семье, чтобы близкие люди почувствовали все ваше тепло и любовь. Впрочем, вы даже на работе можете создать такую ​​атмосферу, что все будут чувствовать себя, как в семье: спокойно и уютно.

Рак

Если вы сегодня начинаете что-то новое и отправляетесь в места вам до сих пор неизвестные, то захватите с собой верного товарища для поддержки. Чтобы было с кем поговорить и на кого опереться. Вам так будет гораздо спокойнее и увереннее.

Лев

Свет в конце туннеля таки появился, и вы с надеждой смотрите туда, надеясь выйти из нынешнего озабоченного состояния. Вам на помощь приходят люди, которые более осведомлены в теме, которую вы только пытаетесь осознать.

Дева

Вы очень ответственный человек и взяли на себя еще и дополнительные обязательства. Конечно, этот факт не останется без внимания нужных людей, но не много ли вы на себя берете? Может все же научиться делегировать полномочия и распределять нагрузку?

Весы

Порадуют новости, которые к вам сегодня приходят, ведь окажется, что вы правы, и происходит все так, как вы и предполагали. Поэтому вы еще раз убедитесь в собственной экспертности и дальновидности.

Скорпион

Наконец у вас произойдет прорыв в работе и вы можете убедить руководство, что способны на подвиги. Активизируются контакты, запускаются производственные процессы, все бурлит и работает, а вы только довольно потираете руки.

Стрелец

Не думайте настолько много, пожалейте свою голову, которая и так работает на пределе своих возможностей, отложите решение сложных задач на потом. Вы все равно сейчас не сможете понять всего, поэтому переспите с нужными мыслями.

Козерог

Возможно, для вашего руководства важно, что вас все устраивает и вы не хотите ничего менять, поэтому на вас можно рассчитывать. Но довольны ли вы на самом деле? Или у вас сейчас просто нет сил и желания расти дальше?

Водолей

Вы немного устали от напряжения последних недель, и не успели отдохнуть даже на выходных. Поэтому можете сейчас не слишком продуктивно трудиться. Делайте паузы, чаще переключайся с одного вида деятельности на другой.

Рыбы

С радостью начинаете новую неделю, чувствуете себя просто отлично, вы даже соскучились за деятельностью и бежали на работу чуть ли не вприпрыжку. Такое хорошее настроение будет способствовать и высоким производственным показателям. И коллеги вам скажут спасибо за позитив.

Ранее OBOZREVATEL публиковал общий гороскоп по картам Таро на октябрь 2020 для всех знаков Зодиака. Узнайте, как может измениться жизнь в этом месяце.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Теги
Таро Гороскопы
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