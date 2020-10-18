Гороскоп на неделю для всех знаков по картам Таро

Эксклюзивно для OBOZREVATEL прогнозист и таролог Ольга Соломка озвучила гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 19-25 октября. Неделя начнется продуктивно для Овнов и Весов, а Близнецов и Рыб ждут денежные поступления.

Овен

Кажется, вы сейчас самые прилежные труженики в мире – у вас безумная загруженность, потому берете на себя все обязанности и дела, к которым только можно дотянуться. И эта неделя снова покажет, как вы умеете работать и зарабатывать деньги.

Телец

Кажется, можно и расслабиться немного – то у вас отпуск намечается, или каникулы, или просто решили, что лучше эту неделю посвятить более приятным вещам, чем ежедневный кропотливый труд. Ну и правильно – отдохните и восстановите силы.

Близнецы

Денежные поступления сейчас должны быть значительными – и от родственников что-то перепадет, и от бизнеса, а также подарки какие-то намечаются неожиданные. А может и продадите что-то за приличную сумму. Словом, кошелек держите готовым к наполнению.

Рак

Что может быть прекраснее достижения цели, к которой вы так долго и упорно стремились! И на этой неделе вы получите сообщение о том, что вот-вот осуществятся ваша планы и намерения. И это результат упорной и целенаправленной работы.

Лев

Постепенно, хотя и медленно, но вы все же продвигаетесь к своим финансовым или материальным желаниям. Вот и на этой неделе вы получите дополнительные деньги, которые приближают вас к цели. И здесь главное – правильно ими распорядиться.

Дева

Посвятите это время решению юридических вопросов и оформлению официальных бумаг. Возможно, вы все эти не слишком приятные бюрократические дела растягивали во времени или откладывали, но сейчас хорошая возможность все это завершить.

Весы

Неделя может быть утомительной – вы тратите силы на какие-то переживания, что на самом деле могут и не иметь значения, физически изматывает себя работой, лишь бы не думать об определенных неприятных вещах, которые никак не идут из головы.

Скорпион

Вы уже на полпути к успеху, уже многое сделали, чего-то достигли. Но вам не хватает поддержки более опытного партнера, который бы помог пройти те извилистые и сложные пути. И именно на этой неделе вам может случиться такой человек.

Стрелец

Такое впечатление, что вы на что-то решаетесь и никак не можете решить, что вам делать. Так может и целая неделя пройти, в размышлениях и колебаниях. Но все равно придется решать и чем быстрее вы это сделаете, тем больше сил и времени сохраните.

Козерог

Чувствуете себя победителями, впереди всех, на белом коне. Дело, за которое вы взялись, сейчас принесет вам успех, признание и уважение. Возможно, придется выступать на публике, поэтому подготовьте речь и потренируйтесь перед зеркалом.

Водолей

Приходят все новые и новые предложения, открываются новые возможности, и по работе, и в бизнесе, и в личных отношениях. И это для вас настоящий сюрприз, ведь не ожидали, что настолько популярны, что вас так любят и ценят.

Рыбы

Неделя безумных скоростей и повышенных оборотов. Но нужно будет успевать, к тому же все делать качественно и не забывать о мелочах, которые могут оказаться очень важными, а также определяющими, без которых все разваливается.

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