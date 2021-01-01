Гороскоп для всех знаков на январь: у кого начнется новая жизнь

Первый месяц 2021 года окажется плодотворным для Близнецов, Раков и Дев – дел накопится много и их необходимо будет как можно скорее решать. Козероги будут решительно настроены на начало новой жизни, а Весы будут отдыхать и наслаждаться праздниками.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала общий прогноз по картам Таро для всех знаков на январь.

Овен

Вы словно просыпаетесь от затяжного сна и видите все, над чем вам придется работать в ближайшем будущем. А поскольку сейчас планов – немеряно, то время нельзя терять, нужно ускоряться и вообще занимать активную жизненную позицию.

Телец

Осторожность не помешает, поскольку вы пока не видите всей картины, поэтому лучше сейчас передвигаться мелкими шажками, никуда не спешить, а все как следует разузнать и только потом действовать. И вообще, говорят, что если тише едешь – дальше будешь.

Близнецы

Вам не придется особо отдыхать, поскольку сейчас накопилось очень много дел, которые требуют вашего внимания и сосредоточенности. Так что придется отвести на праздники пару дней, а потом опять погрузиться в производственный конвейер.

Рак

У вас все устроено так, что когда другие отдыхают, то вы приступаете к работе, а когда другим приходит время расслабляться – у вас жатва. Вот и в январе место того, чтобы как следует оттянуться, вы все время тратите на производственную деятельность.

Лев

Вы сейчас очень щедры – и на похвалу, и на подарки, и на помощь другим. И в январе это ваша черта характера особенно заметна, поскольку у вас есть множество поводов показать широту души и одарить всех вокруг вниманием и покровительством.

Дева

Месяц может оказаться очень продуктивным, поскольку вы сейчас очень смелы и готовы на совершенно безумные поступки. И благодаря вашей решительности, намечается настоящий прорыв – и в вашей жизни меняется все: от работы до места жительства.

Весы

Как и всякий нормальный человек, в январе вы празднуете и отдыхаете, полностью посвящая время себе, семье и всяким домашним хлопотам. И вы делаете это с большим удовольствием, украшая дом и готовя новые блюда.

Скорпион

Целый месяц как на качелях – то вы заняты так, что ночами работаете, то вообще делать нечего и можно целыми днями дома валяться. И лучший выход из этой ситуации – придумать себе еще какое-то занятие или хобби, чтобы заполнить свободное время.

Стрелец

Это месяц больших трат и поисков себя, вы наслаждаетесь плодами прошлых свершений, с удовольствием тратите деньги на себя и семью. И задумываетесь, каким бы образом можно было в полной мере реализовать свои идеи.

Козерог

Сейчас вы готовы к изменениям как никогда, вы очень решительно настроены начать новую жизнь, если не с 1 января, так с понедельника. Но это не точно. В любом случае, готовность к изменениям есть, а вот когда вы будете точно к ним готовы – еще не понятно.

Водолей

Придется в этом месяце пожить несколько скромно, в чем-то себя ужимая и отказывая, поскольку может сказаться перерасход средств на праздники, когда вы позволяли себе очень многое. Но вы справитесь, главное, что вам есть чем заняться.

Рыбы

В целом месяц обещает быть немного заторможенным, то ли от кучи праздников, то ли от запланированного очередного локдауна, но время будет тянуться очень медленно, вы мало что успеваете, да в принципе и не хотите никуда торопиться.

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