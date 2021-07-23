Гороскоп для всех знаков на выходные: кого ждут большие перемены, а кого – дальняя дорога

На выходных Тельцы будут что-то праздновать и веселиться, Раки проведут много времени в дороге, а Весы будут чувствовать себя на высоте. Вместе с тем, в эти дни у Скорпионов могут произойти большие изменения, а Девам захочется просто отлежаться.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 24 и 25 июля. Кто отправится за новыми эмоциями, а кого ждут спокойные выходные в семейном кругу, читайте дальше.

Овен

Работа вас не отпускает и на выходные – снова вы жертвуете собственным свободным временем, чтобы выполнить какие-то срочные производственные задачи. И главное, что делаете это совершенно искренне и добровольно, что обязательно будет замечено и отмечено руководством.

Телец

Самое время повеселиться и что-то отметить, потому что сколько можно уже быть отшельниками. Вы можете устроить себе замечательный семейный или дружеский праздник, с душевными посиделками, сюрпризами и подарками.

Близнецы

Можете себе устроить хороший отдых, со спокойными прогулками, длительным сном, полным расслаблением и умеренными солнечными ваннами. Интересно, что вы будете отдыхать, а между тем, к вам сами как-то приходят деньги.

Рак

Проведете много времени в дороге, в динамике, в путешествии или в командировке, когда пейзажи и события мелькают, как за окном поезда. Но это будет достаточно управляемый период, потому что вы сами все определяете и формируете.

Лев

Семья сейчас потребует вашего внимания и любви, вы проведете все выходные вместе, наслаждаясь солнцем, спокойствием, обществом друг друга, придумывая какие-то интересные развлечения и занятия.

Дева

Возможно, предыдущие дни были для вас слишком насыщенными, и вам на выходные захочется просто отлежаться, превратиться в овощ и максимально спокойно провести эти дни, даже если вы себе перед тем запланировали множество работы.

Весы

Будете чувствовать себя на высоте, ведь вам удается добиться своего, одержать победу, даже если шансы на нее были не очень большими. И цели, которые вы себе поставили, будут достаточно легко достигнуты.

Скорпион

Могут произойти очень большие изменения, например, переезд, свадьба, развод, словом, нечто такое, что заставит разделить жизнь на до и после. Впрочем, это будут достаточно положительные изменения, ведь после них у вас появится гораздо больше денег.

Стрелец

Это не те дни, когда можно расслабиться и отдохнуть – покой вам только снится. Вы все время начеку, готовы отразить любые атаки. А их сейчас хватает - то кто-то вам слово нехорошее скажет, то взгляд кривой бросит в вашу сторону.

Козерог

Выходные могут показаться какими-то скучноватыми, ибо вы не знаете, чем бы себя таким занять, чем заинтересовать, все предыдущие занятия уже надоели, а на то, что вы хотите, сейчас не хватает денег. Вот и будете сидеть себе на месте, скучая.

Водолей

Сейчас для вас лучший отдых – это вернуться в места вашего детства или юности, почувствовать себя в покое и безопасности, вспомнить, как вам когда-то было хорошо, чтобы, оттолкнувшись от прошлого, иметь силы идти в будущее.

Рыбы

Разрываетесь между двумя возможностями – во славу поработать и как следует отдохнуть, и обе перспективы вас привлекают одинаково, но каждая – со своими аргументами. Ну и как тут выбрать?

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