Гороскоп для всех знаков на Рождество: таролог дала прогноз на день

Четверг, 7 января, Близнецы проведут расслаблено – буду отдыхать и набираться сил, Стрельцы, устав от шумихи и праздников, захотят уединения, а у Водолеев обостриться интуиция.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 7 января.

Овен

Какие-то интересные новости о родственниках, друзьях или близких людях застанут вас внезапно. И их придется проверять и выяснить правду, очень уж эти сведения будут маловероятными и даже фантастическими.

Телец

Время ускоряется и вам надо много успеть, несмотря на праздники и общее расслабление. Нужно и порядок дома навести, и вкусного чего-то приготовить, и гостей принять, еще и поработать немного умудриться.

Близнецы

Наконец наступила и ваша очередь отдыхать. Причем, так, как бы вам того хотелось, по собственному сценарию, а не подстраиваясь к другим и учитывая чужие интересы. Этот день вы проведете в умеренном расслаблении, прогулках и ближе к природе.

Рак

Вы будете пытаться рассмотреть те прекрасные горизонты, что намечаются в ближайшем будущем. И возможно, посвятите этот день мечтам и планированию. А как же вы узнаете, что достигли желаемого, когда ничего не хотели?

Лев

Сейчас вы очень разноплановая личность, и будете уделять свое внимание множеству различных направлений. Ведь и работа потребует вашего присутствия, и семья хочет вас рядом видеть, а вас самих будет тянуть к увлечениям.

Дева

Сегодня важно правильно распорядиться теми средствами, что вы имеете. Это может быть как вложения в нечто значительное, так и верное распределение между различными статьями бюджета. Впрочем, правильным будет даже учиться обращаться с деньгами.

Весы

Вы тщательно взвешиваете сегодня свои желания и возможности, раздумья не дают вам сегодня ни спать, ни есть. И кажется, очень долго не можете принять определенное решение, от которого многое зависит.

Скорпион

Неожиданно приходят сегодня интересные предложения, которые могут касаться как дел производственных, так и бизнес-решений, а также отношений. И у вас на фоне этого появляются интересные решения и встречные предложения, которые вы и высказываете.

Стрелец

Вы ищете уединения, потому что вся эта шумиха и суета вокруг уже несколько утомили. И вам не хочется принимать участия ни в праздниках, ни в каких-то встречах или застолье. Вам бы просто полежать или в тиши посидеть подальше от людей.

Козерог

Конкуренты и соперники не спят, а пытаются вас опередить. И спасибо им, иначе бы вы совсем расслабились и ничего не делали, а так вы в тонусе, движетесь вперед и чувствуете в себе силы обогнать всех.

Водолей

Интуиция сегодня обостряется. И вы вполне понимаете, где вам говорят правду, а где врут. И на будущее открываются глаза и вы можете увидеть, чем закончится то, что вы задумали и как обойти острые углы.

Рыбы

Вы погружаетесь в прошлое, в ностальгию, вспоминаете детство или юность, и ваши друзья и родственники вам в этом помогут. И таким образом вы можете вспомнить какие-то важные вещи, о которых давно уже позабыли.

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