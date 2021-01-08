Гороскоп для всех знаков на 8 января: кого ждет романтика, а кого – деньги

В пятницу, 8 января, у Тельцов появиться возможность собрать команду и хорошо провести время, у Раков будет романтическое настроение, а для Козерогов день будет благоприятным для того, чтобы считать деньги и сводить баланс.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 8 января.

Овен

Вашей решительности и энергичности можно позавидовать. Вы готовы не только делать вид, что работаете, как это от вас потребуется, но и проявлять к работе неподдельный интерес и большой энтузиазм.

Телец

У вас будет возможность собрать вокруг себя команду и хорошо провести время, обменяться мнениями, идеями, хорошими новостями и другими приятными впечатлениями. Ну и придумать что-то очень креативное и перспективное.

Близнецы

Даже если до этого вам удавалось как-то избегать общества и шумных застолий, сегодня вы можете неожиданно попасть в гости. И здесь уже придется праздновать и даже произносить тосты.

Рак

Весь день будет царить романтическое настроение, и вам захочется провести время, если не прогуливаясь, взявшись за руки, по парку, так лежа на диване и просматривая романтические комедии. Словом, любовь витает в воздухе.

Лев

Неожиданно для всех и для самих себя, вы можете призвать к порядку и заняться уборкой. Если есть время и вдохновение, то почему бы и не убрать лишнее после всех этих праздников, навести порядок и уже спокойно отдыхать.

Дева

Если до этого вы более-менее сдерживали себя, то сегодня вы можете совсем расслабиться и позволить себе все, что захотите, чуть ли не танцы на столах. А может это вы решили пойти с Колядой к соседям, проигнорировав карантин?

Весы

То, о чем вы сегодня узнаете, может стать для вас очень тяжелой ношей. Но говорить кому-то другому о чужих секретах вы не можете. Вот и будете сами с этим справляться, придумывая выход из ситуации.

Скорпион

Вдруг может оказаться, что вам для полного счастья не хватает каких-то знаний или умений, и вы можете заняться тем, что будете выбирать себе курсы или учебное заведение, индивидуального преподавателя или тренера.

Стрелец

Обстоятельства требуют немного поработать и руками, и головой. Впрочем, вы редко позволяете себе полностью расслабиться, поэтому загружать себя вам привычнее, чем отдыхать. В общем, работайте, потому что кто-то должен это делать.

Козерог

Лучшее занятие на сегодня – считать деньги и сводить баланс, а еще планировать доходы и расходы и думать о каких-то новые источниках дохода. Словом, займитесь бухгалтерией и бизнес-планированием.

Водолей

Вы можете весь день провести, если не в телевизоре, так просматривая сериалы или фильмы в интернете, или играя в игры, полностью погрузившись в вымышленную реальность и наслаждаясь всеми прелестями современных технологий.

Рыбы

Попадаете в счастливый водоворот событий, когда вам очень везет. Поэтому можете рассчитывать на это и участвовать в различных соревнованиях, лотереях и авантюрах, из которых вы будете выходить победителем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по словам Соломки, неделя с 4 января будет для украинцев бурной – все будут отмечать новогодние праздники, из-за чего количество новых больных коронавирусом может возрасти.

Согласно ее прогнозу для Украины на январь, страну ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств.

Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.

В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.

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