Гороскоп для всех знаков на 7-12 декабря: кого ждут новые возможности

Неделя с 7 по 12 декабря будет полна перемен и новых возможностей для многих знаков зодиака. Овны и Девы в эти дни почувствуют себя обновленными, у Близнецов начнется новый творческий период, Львы получат новые знания для переосмысливания старых ошибок, а Скорпионам советуют находить удовольствие в работе и отдыхе.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на картах Таро для всех знаков зодиака на неделю 7-12 декабря.

Овен

Неделя будет переломной, поскольку начнется новый этап в жизни, которая уже не будет прежней. Потому что с бешеной скоростью врываются новые возможности, обязанности, люди, которые сметают все старое и дают вам возможность почувствовать себя обновленными и невероятными.

Телец

Ваши профессиональные качества сейчас будут очень высоко оценены, и вы надеетесь на то, что и хорошо вознаграждены. Ведь очень обидно не поехать на бал, особенно, если вы этого заслуживаете. В конце концов, можете сами себе подарить что-то в качестве награды.

Близнецы

Начинается творческий период, когда вам хочется превратить этот мир в что-то невероятно прекрасное. И вы вспоминаете свои давние таланты, учитесь чему-то новому и начинаете украшать действительность так, как сами себе придумали.

Рак

Вы сейчас можете для других стать хорошими советчиками, вдохновителями и учителями. Впрочем, учебный процесс требует от вас не столько вдохновения, сколько традиционных подходов, системности и правильного расчета.

Лев

Вы существенно обновляете свои знания, расширяете горизонты восприятия, начинаете даже думать по-новому и осознавать те ошибки, которые ранее совершили. А это значит, что вы уже готовы расчистить пространство для новой реальности.

Дева

Не успели вы завершить очередной цикл или очередной проект, как вдруг в дверь уже вовсю стучат новые возможности. И прийти они могут из-за рубежа. То есть можете получить новые предложения от международных институтов или частных лиц.

Весы

Ваши творческие идеи требуют быстрой реализации. Размышлять некогда – вчера вы только что-то придумали, а сегодня уже должны немедленно приступить к воплощению. Хорошо, что рядом есть люди, которые помогают вам и с идеями, и с реализацией.

Скорпион

В ваших силах превратить эту напряженную рабочую неделю в размеренную и гармоничную, полную замечательными моментами. Потому что работать – это не только тяжело пахать и загонять себя, но и находить удовольствие в работе и отдыхе.

Стрелец

А может вам лучше всю эту неделю выделить для восстановления сил? Ведь что-то вы слишком напряжены в последнее время. Найдите какое-то тихое и уединенное место, чтобы полностью погрузиться в тишину. Несколько дней такого покоя вас перезагрузят.

Козерог

Несмотря на различные предостерегающие знаки и опасения окружения, вы вдруг можете решить таки начать новую жизнь. И уже отправиться исследовать окрестности на предмет новых возможностей и вызовов.

Водолей

Вы можете почувствовать определенные ограничения и даже преграды, но не все так плохо, как вам будет казаться на первый взгляд. Вам сейчас очень нужно найти выход из тупика и принять важное решение, которое несколько пугает своей смелостью.

Рыбы

Настроение будет праздничным и возвышенным, а причиной тому - замечательные люди, вас окружающие, которые не дают скучать. Они готовы и звездочку достать, и последнее отдать, и канкан танцевать, лишь бы вам было хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала прогноз здоровья на декабрь для всех знаков. Она посоветовала Тельцам следить за кишечным трактом, Львам заняться физическими нагрузками, а Водолеям – обратить внимание на свое эмоциональное состояние.