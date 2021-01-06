Гороскоп для всех знаков на 6 января: таролог раскрыла, каким будет день

Среда, 6 января, станет для Овнов началом планирования дальнейших целей в жизни, Тельцы могут провести приятные встречи с родственниками и друзьями, а Скорпионы почувствуют готовность к приключениям.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 6 января.

Овен

Пришло время планировать ближайшее будущее. И если до этого вы были очень заняты и вам не хватало для этого сил и вдохновения, то сегодня, наконец, можете сесть и составить достаточно подробный план с намерениями и целями.

Телец

Могут случиться приятные встречи с хорошими людьми, с которыми вы мило проведете время, в любви и уважении, воспоминаниях и мечтах. Словом, ужин с родственниками и друзьями вам гарантирован.

Близнецы

Что-то новое и прогрессивное врывается в вашу жизнь, сбивая на своем пути все то старое и ненужное, что вы еще не выбросили. Это могут быть новые знания, возможности, люди, обстоятельства, которые заставят вас пересмотреть старые планы.

Рак

Чувствуете себя сегодня чрезвычайно сильными, как будто получили мощный заряд сил. Это может произойти из-за того, что вам нужно будет сделать достаточно большой объем работы в ограниченное время, и вы будете пытаться уложиться как можно быстрее.

Лев

Семейные традиции для вас – не пустой звук, вы в них сегодня погружаетесь с головой и пытаетесь соблюдать все ритуалы и каноны, потому понимаете всю ценность и семьи, и тех обычаев, которые вы готовы передать дальше.

Дева

Ваши возможности несколько ограничены, поскольку кто-то пытается указывать вам, что нужно делать. И вам только остается или выполнять приказы, или делать вид, что не понимаете, что на самом деле происходит.

Весы

День обещает быть спокойным и даже несколько ленивым, даже если вокруг все суетятся и работают на износ. Но вас вся эта суета не касается, потому что вы себе действуете по собственному графику и расписанию.

Скорпион

Ваш врожденный авантюризм и готовность ко всевозможным приключениям сейчас покажут себя во всей красе, более того, вы и других попытаетесь склонить к разного рода авантюрам и будете достаточно красноречивыми и убедительными.

Стрелец

Деньги приходят словно ниоткуда. Вы уже и не ожидаете никаких сюрпризов или подарков, но вдруг можете получить какую-то премию, или знак внимания – от совсем символического до достаточно значительного по размеру и объему.

Козерог

Вы сейчас собраны, как никогда, ваша голова должна работать как кабинет министров в его самый продуктивный период. В конце концов, вы своего достигаете, потому умные мысли и мудрые решения к вам приходят именно сегодня.

Водолей

Если вам придется нынче работать, хоть как-то себя проявлять в социуме, то вы можете показать себя во всей своей красе, продемонстрировать свои лучшие качества, самый выгодный ракурс и самые передовые навыки.

Рыбы

Немного уже в печенках вам все эти праздники, причем, как в переносном, так и в прямом значении этого выражения. Устать можно и от отдыха, и от празднования, особенно, если несколько перебрать с количеством всего принятого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по словам Соломки, неделя с 4 января будет для украинцев бурной – все будут отмечать новогодние праздники, из-за чего количество новых больных коронавирусом может возрасти.

Согласно ее прогнозу для Украины на январь, страну ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств.

Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.

В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.

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