Гороскоп для всех знаков на 5 января: Скорпионов ждет любовь

Вторник, 5 января, будет плодотворным рабочим днем для Раков и Львов, Скорпионы проведут его в любви, а Водолеи в кругу семьи и друзей. Тельцам советуют наконец-то сделать выбор, а Рыбам избавиться от иллюзий.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 5 января.

Овен

Вы можете сами себе перейти дорогу, даже не осознавая того. И остановиться, не в силах ступить дальше. Лучше в этой ситуации – понять, что можно продвигаться дальше, ибо ничто вам не мешает, кроме собственных предубеждений.

Телец

Выбирайте уже себе тот путь, к которому больше лежит сердце. Потому что пора закончить со всеми этими муками выбора между тем, куда тянет разум и куда зовет сердце. Так вы и удовольствие получите, и деньги придут.

Близнецы

День будет очень спокойным, может даже больше казаться выходным. Все, что можно было, вы перепоручили другим, и организовали свою деятельность таким образом, что другие работают, а вы отдыхаете.

Рак

День проведете в работе. Хотя ее будет немало, но вы вполне довольны, потому что умеете так ее распределить, чтобы и все было сделано, и не уставать при этом. И вам приятно осознавать, что вы востребованный и хорошо оплачиваемый специалист.

Лев

Вы, как всегда, впереди всех, на виду, хотя и среди людей. Возможно, придется где-то выступать, мотивируя народ к труду или на подвиги, поощряя собственным примером и пламенным словом.

Дева

Вы сияете, как новая лампочка, будто бы получили новый заряд энергии и готовы заполнить своим светом весь мир. Кажется, что вы настолько хорошо отдохнули, что можете теперь и за самые сложные задачи браться.

Весы

Многие могут только мечтать о том, чего вы достигли. И сегодня к вам приходит понимание, насколько вы счастливый человек, поскольку вы получите подтверждение того, что достигли еще одной своей цели.

Скорпион

Любовь сегодня для вас – всюду и во всех проявлениях. Вы ее обнаруживаете и принимаете, о ней говорите и ею занимаетесь. И вы понимаете, что это чувство на данный момент – самое важное в вашей жизни.

Стрелец

Сейчас вы побеждаете очень сильного противника, причем не силой или кулаками, а лаской и добротой. Ведь всем нужны добрые слова, и они открывают любые двери не хуже ключа или отмычки.

Козерог

Возможно, вы несколько превысили бюджет и теперь вынуждены вести себя скромно и ограничивать расходы, в том числе и на еду. В любом случае, сегодня лучше деньги держать при себе и не позволять лишних трат.

Водолей

Очень светлый и позитивный день, который вы проведете в кругу друзей, семьи или других людей, которым будет приятно быть с вами рядом. В общем, для вас семейные праздники продолжаются и вы чувствуете себя очень счастливыми.

Рыбы

Сейчас вы можете не слишком ясно видеть, что происходит, зато благодаря фантазии готовы додумать то, чего и в помине нет. Словом, находиться в плену иллюзий и это вам будет очень мешать воспринимать этот мир таким, какой он есть.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по словам Соломки, неделя с 4 января будет для украинцев бурной – все будут отмечать новогодние праздники, из-за чего количество новых больных коронавирусом может возрасти.

Согласно ее прогнозу для Украины на январь, страну ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств.

Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.

В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.

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