Гороскоп для всех знаков на 4 января: Козерогов ждут продуктивные встречи

Понедельник, 4 января, Близнецы проведут в творчестве, Львы, Стрельцы и Раки продолжат отмечать новогодние праздники, а Козерогов ждут приятные и продуктивные встречи.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 4 января.

Овен

Один из самых удачных дней, когда все вам удается, в руках все горит, происходят чудеса и встречаются замечательные люди, вы оказываетесь в нужное время и в нужном месте.

Телец

Обновляются и активизируются ваши международные связи. Сегодня коллеги или родственники из-за границы напоминают о себе, приветствуют, общаются. Также могут завязываться новые деловые или личные отношения с людьми из зарубежья.

Близнецы

Погружаетесь в творчество и не видите уже ничего вокруг – настолько вам интересно то, чем вы занимаетесь. И это возвышенное состояние может касаться всего, потому что вы способны сегодня и работать творчески, и отдыхать, и петь, и рисовать.

Рак

Если обычно вы очень правильные и уравновешенные, то сегодня у вас будто что-то буйное вселилось – вам захочется пойти наперекор, у вас на все есть свое мнение и вообще – вы просто принципиально будете против всего, что вам предлагают!

Лев

Возможно, вы все еще продолжаете праздничный марафон и до сих пор отдыхаете, или на работе решили вас порадовать и устроить продолжение праздника. А может это после корпоратива вкусности остались... Так веселитесь, еще немного веселья не помешает!

Дева

День обещает быть простым и обыденным, но нагрузка на вас увеличивается. Возможно, кто-то из коллег пока не выбрался из праздничного тумана, и вам приходится брать на себя еще и чужие обязанности.

Весы

Новый год вносит свои коррективы, и вам сегодня придется переписывать планы и несколько изменять привычные уже графики, подстраиваться под новые обстоятельства. Это научит вас гибкости и готовности к изменениям.

Скорпион

Семья для вас сегодня – самая главная, вы проводите вместе время, продуктивно общаетесь, наслаждаетесь обществом. Впрочем, вам даже придумывать ничего не нужно, потому что вам приятно даже молчать всем вместе.

Стрелец

Вам мало было выходных, работать не очень хочется, нужно еще отдохнуть. Поэтому вы не напрягаетесь сильно, проводите время расслаблено, гуляете, наслаждаетесь жизнью в полной мере.

Козерог

Сегодняшние встречи могут быть довольно приятными и конструктивными, вы легко находите правильные слова, достигаете компромисса, и в конце концов договариваетесь с людьми обо всем, что вам нужно.

Водолей

Находитесь в плену иллюзий, все вам кажется таким милым, таким светлым и невероятным, вы в восторге, но на самом деле все может показаться совсем не таким. Поэтому добавляйте в свое видение здравого смысла и не очаровывайтесь.

Рыбы

С новыми силами – на работу! Сегодня у вас удивительно светлый ум, голова работает так, как надо и производит новые и почти гениальные идеи. Чувствуется, что хорошо отдохнули и произошла перезагрузка всех систем.

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