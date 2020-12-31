Гороскоп для всех знаков на 31 декабря: как встретим Новый год

31 декабря станет для Раков днем щедрых подарков от друзей и даже незнакомцев, Скорпионы будут находиться в семейном кругу, а Рыбы, несмотря на предновогоднюю суету, проведут день в одиночестве.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 31 декабря.

Овен

Все еще завершаете какие-то дела, доводите все до ума и совершенства, добавляете последние штрихи. Словом, некогда другим делами заниматься, потому что вы еще свою какую-то важную работу не доделали.

Телец

Вы очень серьезно относитесь ко всем этим переходам, для вас важно осознавать, где конец одного периода, а где начало следующего. Поэтому вы сейчас можете устроить настоящий ритуал завершения старого года и встречи нового.

Близнецы

Возможно, вы собирались тихонько посидеть в уголке, или даже проспать всю ночь, но вас вдруг может вынести куда-то в люди, в многолюдную компанию, где вы будете почти основным действующим лицом праздника.

Рак

День будет щедрым на подарки, которыми вы обмениваетесь с друзьями, родными, а иногда с совершенно незнакомыми людьми. Да, вам будет приятно дарить что-то незнакомцам, как и получать от них что-то взамен.

Лев

Поистине вы сегодня демонстрируете настоящие чудеса, и больше похожи на волшебника или волшебницу, чем на обычного человека. У вас все получается, и даже такие вещи, которые противоречат законам логики и даже физики с химией.

Дева

Ваш праздник может быть достаточно бурным, и выйти за пределы отдельной квартиры или даже дома, потому что вам захочется расширить границы вашего счастья, увеличить то пространство, которое вы заполняете своей любовью и энергией.

Весы

В противоположность многим нервным гражданам, которые словно спешат вскочить в последний вагон, вы спокойны, как удав. Знаете, что вы все успеваете, не нужно запасаться продуктами на месяц и можно не вкалывать, а отдохнуть.

Скорпион

Провести сегодняшний день с семьей – лучший вариант, даже когда вокруг стоит шум, беспорядок и семья ваша не маленькая. Но именно в такие дни вы понимаете, как это прекрасно – быть всем вместе.

Стрелец

Посвятите этот последний день планированию. И убедитесь, насколько это просто, полезно, экономит время и нервы. И начать можно с плана дел на день, а завершить планом целей на год.

Козерог

Сегодня вами руководит исключительно любовь. С любовью вы готовитесь к празднику, наводите порядок, встречаетесь с родными и любимыми. А кто-то может просто провести этот день и ночь только с любимым человеком.

Водолей

Лучше вам не оставаться сейчас дома, а отправиться куда-то. Лайт-вариант – это напроситься куда-то в гости, а для продвинутых это может быть даже путешествие. Если у вас еще не было такого опыта, то попробуйте встретить новый год в пути, в поезде.

Рыбы

Вы так забегались, что имеете право хоть немного побыть в одиночестве, чтобы собраться с мыслями. И сегодня вам даже это удастся, несмотря на всю эту предновогоднюю суету и сумбур.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Соломка рассказала, что в 2021 году во многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Также она дала общий прогноз по картам Таро для всего зодиака на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021 год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-ом, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

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