Гороскоп для всех знаков на 30 декабря: Близнецы могут изменить жизнь

В канун Нового года, 30 декабря, у Близнецов есть шанс в корне изменить свою жизнь, а Водолеи проведут день в кругу друзей. Раки будут работать до последнего, а Львы – усердно будут готовиться к празднованию.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на картах Таро для всех знаков зодиака на 30 декабря.

Овен

Завершающий рывок в этом году вам приходится делать почти из последних сил, да еще и коллеги, как сговорились, навалили вам дополнительной работы, еще и косяков наделали. А вам приходится все это разгребать.

Телец

Приходит, наконец, успокоение, вы сейчас счастливы и уравновешены, потому что у вас есть все, о чем вы мечтали, вы запаслись всем необходимым к праздникам и даже больше прихватили. Поэтому только довольно жмуритесь в предвкушении праздника.

Близнецы

Нечто новое и мощное врывается сегодня в вашу жизнь, как торнадо, и таким же образом, изменяя ее в корне. Вам может внезапно прийти в голову уехать куда-то, отменив все предыдущие договоренности.

Рак

Работа продолжается до последнего, поскольку для вас нет четко очерченных рабочих и выходных дней, потому что вы привыкли работать по собственному сценарию, иногда ночью. Вот и сегодня вы достаточно напряженно трудитесь.

Лев

Сегодняшний ваш квест называется "Успеть все!", ибо вы одной рукой работаете, второй тесто мешаете, а еще нужно будет оббежать магазины, убрать, всем раздать поручения и себя в порядок привести.

Дева

Подарки, которые к вам уже поступают, могут быть достаточно значительными, а месяцами – очень неожиданными. Ваши родные и близкие позаботились о том, чтобы вы были счастливы и довольны.

Весы

Сказывается усталость, потому что вы в последнее время вели довольно напряженный образ жизни, и еще много за что переживали и нервничали. Вас сегодня почему-то ничего не радует и вообще хочется от всех спрятаться.

Скорпион

Главная цель на сегодня – уложиться в бюджет, потому что очень большая вероятность, как всегда в праздники или во время отпуска, значительно превысить расходы, а потом корить себя. Итак, покупайте все по списку и не берите с собой лишних денег.

Стрелец

Вы готовы перейти в новую жизнь и новый год и как раз пытаетесь вглядеться в будущее и рассмотреть, что вас там ожидает. Пишите мечты и пожелания, даже можете составлять целые подробные планы того, куда хотите двигаться.

Козерог

Говорят, что ожидание праздника гораздо интереснее, чем сам праздник. Вот и вы можете убедиться в этом, вы так тщательно готовитесь, убираетесь и представляете, каким замечательными будут все ваши развлечения и отдых.

Водолей

А вот и друзья с различными интересными предложениями не замедлили появиться. И вас могут просто разрывать на части, приглашая на различные мероприятия, и предлагая разные варианты совместного времяпрепровождения.

Рыбы

Блестящие мысли приходят в голову, и вы удивляете ясностью ума не только свое окружение, но и самих себя. Ведь ваши замечательные идеи - это просто какие-то гениальные изобретения, способные изменить ход истории.

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